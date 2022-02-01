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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı

Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı
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19 Mayıs 2022 - 13:14

Sinem Kobal ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan İmirzalıoğlu, bebek sevinci yaşadı. Kızlarına çiftin neden Leyla ismini verdikleri ortaya çıkarken Kobal hastalığını açıkladı.

Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 1

Selena dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Kobal ile Ezel dizisinin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturmuştu.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 2

Çift, 2020 yılında ise ilk çocukları Lalin’i kucaklarına almıştı.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 3

Ünlü çift 16 Mayıs’ta ikinci bebeklerine kavuştu.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 4

Kobal, normal doğum ile dünyaya getirdiği kızına Leyla adını verdi.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 5

Ünlü çiftin evine iki gündür misafir, hediye ve çiçek yağıyor.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 6

 Kobal ve İmirzalıoğlu çiftinin kızlarına neden Leyla ismini verdiği ortaya çıktı.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 7

İlk çocukları Lalin’e ismini Sinem Kobal seçerken, ikinci bebeğe Leyla ismini İmirzalıoğlu koydu.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 8

 Leyla’yı ise “Ben bu ismi çok seviyorum” diyen İmirzalıoğlu koymuş.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 9

Ünlü oyuncunun gece ya da siyah saçlı güzel kadın manasına gelen Leyla adını çok sevdiği öğrenildi.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 10

Bu arada bebek müjdesi Kenan İmirzalıoğlu’nun ailesinin yaşadığı Ankara’nın Üçem Köyü’nde de büyük sevinç yaşattı.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 11

Bugün taburcu olan Kobal ve eşi İmirzalıoğlu hastane çıkışı objektiflere takıldı.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 12

Soruları yanıtsız bırakan çiftten İmirzalıoğlu, Leyla’nın uyuduğunu söyleyerek muhabirleri uyardı.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 13

 Kobal hastalığıyla ilgili “Çok şükür iyiyim. Bebek iyi, ben iyiyim. Ben hastanede biraz fazla kaldım çünkü orta kulak iltihabı oldum.” ifadelerini kullandı.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 14

Kobal “Derken doğum başladı. Kulağım için tedaviye devame ettik. O yüzden biraz yorgunum. Çok şükür doğum güzel geçti.” ifadelerini kullandı.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 15

Kobal “Zaten ben daha önce de aynı ekipleydim. Normal doğum oldu, kızımıza kavuştuk.” dedi.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 16

 İmirzalıoğlu ise “Çok teşekkürler. Annemizi bekletmeyelim. Leyla 3 kilodan fazla. 48 cm.” diye konuştu.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 17

İmirzalıoğlu “Doğumda anne ile beraberdim tabii ki. Lalin kardeşiyle tanıştı.” ifadelerini kullandı.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 18

İmirzalıoğlu “Pazartesi anne evde olmayınca bir şeyler olduğunu anladı. Hissediyor çocuklar.” diye konuştu

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 19

 İmirzalıoğlu “İlk aşamada fena gitmedi. Annesi ona en başından beri anlatıyor. İzah ediyor. Bir kardeşin olacak, gelecek falan diye.” ifadelerine kullandı.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı - Sayfa 20

İmirzalıoğlu “Kaynaşacaklar tabii. Kardeşlik çok önemli. Bu sefer bana benzettiler. İkimiz de Leyla ismini çok seviyorduk.” diye konuştu.

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