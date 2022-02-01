Sinem Kobal hastalığını açıkladı! Kızlarına verdikleri ismin hikayesi ortaya çıktı

Sinem Kobal ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan İmirzalıoğlu, bebek sevinci yaşadı. Kızlarına çiftin neden Leyla ismini verdikleri ortaya çıkarken Kobal hastalığını açıkladı.
Selena dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Kobal ile Ezel dizisinin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturmuştu.
Çift, 2020 yılında ise ilk çocukları Lalin’i kucaklarına almıştı.
Ünlü çift 16 Mayıs’ta ikinci bebeklerine kavuştu.
Kobal, normal doğum ile dünyaya getirdiği kızına Leyla adını verdi.
Ünlü çiftin evine iki gündür misafir, hediye ve çiçek yağıyor.
Kobal ve İmirzalıoğlu çiftinin kızlarına neden Leyla ismini verdiği ortaya çıktı.
İlk çocukları Lalin’e ismini Sinem Kobal seçerken, ikinci bebeğe Leyla ismini İmirzalıoğlu koydu.
Leyla’yı ise “Ben bu ismi çok seviyorum” diyen İmirzalıoğlu koymuş.
Ünlü oyuncunun gece ya da siyah saçlı güzel kadın manasına gelen Leyla adını çok sevdiği öğrenildi.
Bu arada bebek müjdesi Kenan İmirzalıoğlu’nun ailesinin yaşadığı Ankara’nın Üçem Köyü’nde de büyük sevinç yaşattı.
Bugün taburcu olan Kobal ve eşi İmirzalıoğlu hastane çıkışı objektiflere takıldı.
Soruları yanıtsız bırakan çiftten İmirzalıoğlu, Leyla’nın uyuduğunu söyleyerek muhabirleri uyardı.
Kobal hastalığıyla ilgili “Çok şükür iyiyim. Bebek iyi, ben iyiyim. Ben hastanede biraz fazla kaldım çünkü orta kulak iltihabı oldum.” ifadelerini kullandı.
Kobal “Derken doğum başladı. Kulağım için tedaviye devame ettik. O yüzden biraz yorgunum. Çok şükür doğum güzel geçti.” ifadelerini kullandı.
Kobal “Zaten ben daha önce de aynı ekipleydim. Normal doğum oldu, kızımıza kavuştuk.” dedi.
İmirzalıoğlu ise “Çok teşekkürler. Annemizi bekletmeyelim. Leyla 3 kilodan fazla. 48 cm.” diye konuştu.
İmirzalıoğlu “Doğumda anne ile beraberdim tabii ki. Lalin kardeşiyle tanıştı.” ifadelerini kullandı.
İmirzalıoğlu “Pazartesi anne evde olmayınca bir şeyler olduğunu anladı. Hissediyor çocuklar.” diye konuştu
İmirzalıoğlu “İlk aşamada fena gitmedi. Annesi ona en başından beri anlatıyor. İzah ediyor. Bir kardeşin olacak, gelecek falan diye.” ifadelerine kullandı.
İmirzalıoğlu “Kaynaşacaklar tabii. Kardeşlik çok önemli. Bu sefer bana benzettiler. İkimiz de Leyla ismini çok seviyorduk.” diye konuştu.