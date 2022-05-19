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İstanbul’da 19 Mayıs törenleri Taksim’de başladı

İstanbul’da 19 Mayıs törenleri Taksim’de başladı
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19 Mayıs 2022 - 12:54

İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama töreni, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Gençlik Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Taksim Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam eden tören İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Tuana Tunay’ın okuduğu “Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda” isimli şiirle sona erdi.

İstanbul’da 19 Mayıs törenleri Taksim’de başladı

KUTLAMALAR GÖSTERİLERLE DEVAM ETTİ
İstanbul Valiliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonu kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Ataşehir Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi korosunun eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gençlik Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu’nun kutlama mesajı veren konuşmasıyla devam eden etkinlikte Tuna Anadolu Lisesi öğrencileri, müzik öğretmeni Serdar Uz’un koordinasyonuyla hazırladıkları müzik dinletisini sundu. Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde eğitim gören teakwondo, Çin savunma sanatı wushu ve cimnastik sporcularının sahnedeki nefes kesen gösterilerinin ardından halk oyunları gösterisiyle  sona erdi.

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