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Şanlıurfa’dan acı haber! Selde kaybolan TIR şoförünün cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa’dan acı haber! Selde kaybolan TIR şoförünün cansız bedeni bulundu
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24 Mart 2023 - 14:07
Şanlıurfadan acı haber Selde kaybolan TIR şoförünün cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa’da sel felaketinde can kaybı 21 oldu. Aracıyla sele kapılan TIR şoförü Emin Ergün’ün cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa’da 14 Mart akşamı başlayan, sabaha kadar devam eden şiddetli yağmurda dereler taştı. Selde 27 mahallede 1978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami ve 3 altgeçitte hasar oluştu, 16 kişi yaşamını yitirdi. Sel felaketinin ardından oluşan tahribatın giderilmesi için yoğun çalışma başlatıldı.

 

Şanlıurfadan acı haber Selde kaybolan TIR şoförünün cansız bedeni bulundu

 

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

15 Mart’ta Şanlıurfa’da kullandığı TIR’la birlikte sel sularına kapılarak kaybolan Emin Ergün için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Atatürk Baraj Gölü ve çevresinde 100 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda bugün Emin Ergün’ün cansız bedenine ulaşıldı. Emin Ergün’ün cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Emin Ergün ile birlikte kentte Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

 

Şanlıurfadan acı haber Selde kaybolan TIR şoförünün cansız bedeni bulundu
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