Corona Virüs’ü Yendi Tatile Çıktı

Corona virüsü atlatan Defne Samyeli, soluğu İzmir-Dikili’de aldı. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Samyeli, tatil pozlarını da takipçileriyle paylaştı.
Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli’nin Corona virüs testi pozitif çıkmıştı.
Haberi sosyal medya hesabından açıklayan ve aynı ortamda bulunduğu kişileri test yaptırmaları konusunda uyaran Samyeli, geçtiğimiz günlerde virüsü yendiğini duyurmuştu.
Corona virüs sonrası kendine vakit ayıran Defne Samyeli, dinlenmek için İzmir’e gitti.
Dikili’de tatil yapan 49 yaşındaki Samyeli, bol bol güneşin keyfini çıkarıyor.
Tatilinden kesitler yayınlamayı ihmal etmeyen Defne Samyeli’nin deniz kıyısında verdiği pozlar, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.