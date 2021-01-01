HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Kılıçdaroğlu: Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Kılıçdaroğlu: Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum
14 views
09 Nisan 2021 - 22:05
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında, “Her aday ayrı mı çıkarmak isteyecek yoksa tek bir kişi mi çıkaracağız oturup konuşacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde ittifak olarak hem fikiriz. Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Haber Global kanalında Buket Aydın’ın konuğu oldu. Türkiye gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu da yanıtladı.

“BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ TARİH YAZIYOR”

Sizinle diyalogtan sonraki sürece ilişkin Bursa dışında fire vermedik. Bursa’yı da alacağız. Belediye başkanlarımız tarih yazıyor. Hepsine şükran borçluyum. Pandemi şartlarında bütün engelleri aşıyorlar. İktidarın bize teşekkür borcu var.

NEDEN “ERKEN SEÇİM” DİYOR?

Bana göre sonbahara kadar gidemezler. Her geçen günün maliyeti artıyor. Ülkeyi yönetmek için bilgi birikim sahibi olmak lazım.

BİLİM KURULU’NU NEDEN ÇOK SERT ELEŞTİRİYOR?

Bilim Kurulu’nda ne oluyor? Bilim Kurulu ne düşünüyor? Ben saygı duyuyorum. Bir süre sonra Bilim Kurulu suçlanacak. Ben baştan Bilim Kurulunun bir sözcüsü olsun istedim. Ama yapmadılar.

CHP’YE GÖRE PANDEMİ SÜRECİNDE NELER EKSİK?

Bilim Kurulunda sözcü seçerdim. Belli zaman diliminde açıklama yapacaktı. Dükkanlarını kapat dediğimiz insanlar için ekonomik ve sosyal konseyi ile Bakanları toplardım. Yolu yöntemi belirleyip, çözümleri belirleyip kamuoyu ile paylaşacaktım. Bunların hiçbiri olmadı.

CHP, İKTİDARA GELİRSE NE YAPACAK?

Bir evde işsiz varsa ben ona iş bulucağım. Alevisi ,sünnisi, başı açık ya da başı kapalı olan diye ayırt etmeden refah içinde yaşamasını sağlayacağım. Emekliye i”ki maaş vereceğiz” dedim. Karşı çıktılar. Ne oldu verdiler?. Asgari ücreti yükselteceğiz dedik. Yükselttiler. Demek ki oluyor. 138 bin öğretmen açığımız var, sağlıkçı açığımız var neden atanmıyor?

MİLLET İTTİFAKI’NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Adayı nasıl belirleyeceğimize dair oturup konuşacağız. Bir kişinin sözünü dinleyemeceğiz. Her aday ayrı mı çıkarmak isteyecek yoksa tek bir kişi mi çıkaracağız oturup konuşacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde ittifak olarak hem fikiriz. Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum.

BAHÇELİ’NİN “AYM KAPATILSIN” ÇAĞRISINA NE DİYOR?

Bahçeli, yargıtayı da kapatır. Bir kişiyi suçlu ilan edip emniyet harekete geçiyor. Yeri geliyor gizlilik kararı alınıyor. Kişiyi suçlu ilan etmek siyasinin değil, hakim karar verir. Hukuk yoluyla çözülür.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki ABD gemisi haftaya Karadeniz’e geçiyorİki ABD gemisi haftaya Karadeniz’e geçiyor
Prens Philip hayatını kaybettiPrens Philip hayatını kaybetti
Tiktok Fenomenin Yardım ÇığlığıTiktok Fenomenin Yardım Çığlığı
Mecidiyeköy Metro İstasyonu KapatıldıMecidiyeköy Metro İstasyonu Kapatıldı
Dermancıoğlu’ndan şaşkına çeviren ‘aldatılma’ itirafıDermancıoğlu’ndan şaşkına çeviren ‘aldatılma’ itirafı
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu: Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İki ABD gemisi haftaya Karadeniz’e geçiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prens Philip hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tiktok Fenomenin Yardım Çığlığı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mecidiyeköy Metro İstasyonu Kapatıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dermancıoğlu’ndan şaşkına çeviren ‘aldatılma’ itirafı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Leyla ile Mecnun Gezi yüzünden kaldırıldı’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NATO’dan Ukrayna adımı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mart Ayı Ödemeleri Başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Foça’da askeri uçak düştü!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu: Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurumNisan 9, 2021-10:05 pm
Serdar Karasoy Kimdir?Nisan 9, 2021-6:05 pm
İki ABD gemisi haftaya Karadeniz’e geçiyorNisan 9, 2021-2:18 pm
Prens Philip hayatını kaybettiNisan 9, 2021-2:15 pm
Tiktok Fenomenin Yardım ÇığlığıNisan 9, 2021-1:19 pm
Mecidiyeköy Metro İstasyonu KapatıldıNisan 9, 2021-1:09 pm
Dermancıoğlu’ndan şaşkına çeviren ‘aldatılma’ itirafıNisan 9, 2021-1:06 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.