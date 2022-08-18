Artık yıl nedir ve hangi yılar artık yıldır sorularının cevabı araştırılıyor. Artık yılda bir sene 365 gün yerine 366 gün olarak sayılır. Artık yıllar, Şubat ayının 29 gün olduğu yıllara denk gelir. Peki artık yıl nedir? Hangi yıllar artık yıldır? Artık yıl hesaplama…

Artık yıl, Miladi takvime göre 366 gün olan yıla denmektedir. Fazla gün olan artık gün, 28 gün olan Şubat ayının 29 gün olmasıyla elde edilir. Bu da 4 yılda bir denk gelir. Çünkü Dünya’nın Güneş etrafında dönme süresinin, Güneş’in aynı meridyenden iki defa geçişi arasındaki zaman (gün) tam katı değildir. İşte artıl yıl hakkında bilgiler…

ARTIK YIL NEDİR?

Artık yıl, Miladi takvime göre 365 gün olan yılın 366 gün olduğu yıla denmektedir. Normalde 28 gün olan Şubat ayının 4 senede bir 29 çekmesiyle artık yıl yaşamış oluruz. Artık yılın her 4 yılda bir gerçekleşmesi ise Dünya’nın Güneş’in etrafında dönme süresinin Güneş’in aynı meridyen üzerinden iki kere geçişi arasında yaşanan zamanın tam bir gün olmamasıdır.

Bilimsel olarak bakıldığı zaman geçirilen bir sene yaklaşık olarak 365,242 gün olarak belirlenmiştir. Ancak takvim yılı 365 gün olarak ele alınmıştır. Bu nedenle ise her 4 senede bir Şubat ayı 29 çekmektedir.

HANGİ YILLAR ARTIK YILDIR?

Artık Yıllar 4 rakamının katı olan yıllardan oluşmaktadır

Örnek verilecek olursa; 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 gibi. Ancak 100’ün katları olan yıllardan sadece 400’e tam bölünebilen artık yıl olarak kabul edilmektedir.