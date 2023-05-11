Pazartesi günü okullar tatil mi? 15 Mayıs seçim haftası tatil mi olacak? Bakan Özer’den açıklama

Seçimin ertesi gününe denk gelmesi nedeniyle 15 Mayıs gününün tatil olup olmayacağı konusu gündemde yer almıştı. Bu konuda açıklama yapan Bakan Özer, seçimlerin ardından okullarda sandıkların toparlanması ve sınıfların hazırlanması için bir süre gerektiğini belirtti. Dolayısıyla, 15 Mayıs günü tatil olacak mı sorusu netlik kazanmış oldu. Seçimlerin gerçekleşeceği 14 Mayıs Pazar gününden sonra, okulların 15 Mayıs’ta tatil olacağı doğrulandı. Bu durumda, öğrenciler ve öğretmenler, 3 günlük hafta sonu tatilinin ardından 14-15 Mayıs’ta kesintisiz tatil yapacaklar.