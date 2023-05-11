Pazartesi günü okullar tatil mi? 15 Mayıs seçim haftası tatil mi olacak? Bakan Özer’den açıklama

Seçimin ertesi gününe denk gelmesi nedeniyle 15 Mayıs gününün tatil olup olmayacağı konusu gündemde yer almıştı. Bu konuda açıklama yapan Bakan Özer, seçimlerin ardından okullarda sandıkların toparlanması ve sınıfların hazırlanması için bir süre gerektiğini belirtti. Dolayısıyla, 15 Mayıs günü tatil olacak mı sorusu netlik kazanmış oldu. Seçimlerin gerçekleşeceği 14 Mayıs Pazar gününden sonra, okulların 15 Mayıs’ta tatil olacağı doğrulandı. Bu durumda, öğrenciler ve öğretmenler, 3 günlük hafta sonu tatilinin ardından 14-15 Mayıs’ta kesintisiz tatil yapacaklar.
15 Mayıs Tatil Mi sorusu, 14 Mayıs genel seçimlerinin sonrası denk gelmesi dolayısıyla gündemde yer alıyordu. Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleşecek olan seçimlerin ardından 15 Mayıs Pazartesi günü tatil mi sorusu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlandı. Peki, 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi olacak? İşte, o detaylar
15 Mayıs TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs Pazar günü 24 TV’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz.” açıklamasında bulundu.
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