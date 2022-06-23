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Onur Tuna’dan ilan-ı aşk! Sosyal medya hesaplarından paylaştılar

Onur Tuna’dan ilan-ı aşk! Sosyal medya hesaplarından paylaştılar
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23 Haziran 2022 - 13:50

Ünlü oyuncu Onur Tuna ile meslektaşı Yasemin Yazıcı, aşk yaşadıklarını duyurdu. İkilinin Instagram hesaplarından paylaştıkları kareler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Onur Tuna'dan ilan-ı aşk! Sosyal medya hesaplarından paylaştılar - Sayfa 1

Geçtiğimiz Ocak ayında Hande Doğandemir ile ilişkisi biten Onur Tuna’nın, kalbini Yasemin Yazıcı’ya kaptırdığı ortaya çıktı. İkili, aşk yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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Onur Tuna'dan ilan-ı aşk! Sosyal medya hesaplarından paylaştılar - Sayfa 2

Tuna ile bir karesini Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayan yazıcı, beyaz kalp emojisi koyduğunu fotoğrafta sevgilisini de etiketledi.

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Onur Tuna'dan ilan-ı aşk! Sosyal medya hesaplarından paylaştılar - Sayfa 3

2.8 milyon takipçisi bulunan Onur Tuna ise, Yazıcı’ya verdiği bir pozunu yayınlayarak; aynı güzel oyuncu gibi kalp emojisi ekleyip, sevgilisini etiketledi.

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Onur Tuna'dan ilan-ı aşk! Sosyal medya hesaplarından paylaştılar - Sayfa 4

Tuna’nın kısa sürede 63 bine yakın beğeni ve 2 bine yakın yorum alan gönderisi, sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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Onur Tuna'dan ilan-ı aşk! Sosyal medya hesaplarından paylaştılar - Sayfa 7

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Onur Tuna'dan ilan-ı aşk! Sosyal medya hesaplarından paylaştılar - Sayfa 10

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Onur Tuna'dan ilan-ı aşk! Sosyal medya hesaplarından paylaştılar - Sayfa 14

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Onur Tuna'dan ilan-ı aşk! Sosyal medya hesaplarından paylaştılar - Sayfa 15

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