Onur Tuna’dan ilan-ı aşk! Sosyal medya hesaplarından paylaştılar

Ünlü oyuncu Onur Tuna ile meslektaşı Yasemin Yazıcı, aşk yaşadıklarını duyurdu. İkilinin Instagram hesaplarından paylaştıkları kareler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Geçtiğimiz Ocak ayında Hande Doğandemir ile ilişkisi biten Onur Tuna’nın, kalbini Yasemin Yazıcı’ya kaptırdığı ortaya çıktı. İkili, aşk yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
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Tuna ile bir karesini Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayan yazıcı, beyaz kalp emojisi koyduğunu fotoğrafta sevgilisini de etiketledi.
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2.8 milyon takipçisi bulunan Onur Tuna ise, Yazıcı’ya verdiği bir pozunu yayınlayarak; aynı güzel oyuncu gibi kalp emojisi ekleyip, sevgilisini etiketledi.
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Tuna’nın kısa sürede 63 bine yakın beğeni ve 2 bine yakın yorum alan gönderisi, sosyal medyada gündem olmayı başardı.
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