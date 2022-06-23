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Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor

Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor
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23 Haziran 2022 - 13:36

Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock, “Bittim, tükendim. Bir süre kamera karşısına geçmeyeceğim” diyerek, mesleğine ara verdiğini duyurdu.

Kariyeri boyunca hafızalara kazınan karakterlere hayat veren Sandra Bullock, son açıklamasıyla hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncu her açıdan yıprandığını dile getirerek oyunculuğa ara vereceğini dile getirdi.

Sandra Bullock, “The Hollywood Reporter” ile yaptığı röportajda yakın gelecekte, eskisinden çok daha hafif bir program sürdürmeyi umduğunu belirtti. 30 yıllık sinema kariyeri boyunca 50’nin üzerinde film için kamera karşısına geçen Sandra Bullock, sağlıklı kararlar verebilecek durumda olmadığını ifade etti.

“Akademi” ve “Altın Küre” dahil birçok ödüle layık görülen Bullock, daha önce de verdiği röportajda geçici bir süre için mesleğine ara vermek istediğini söylemişti. Bir süredir fotoğrafçı Bryan Randall ile mutlu bir birliktelik sürdüren Sandra Bullock, bu kez de başkasının programına bağlı olarak yaşamak istemediğinin altını çizdi.

2010’da “En İyi Kadın Oyuncu” dalında Oscar’a layık görülen ünlü oyuncu, “Bittim, tükendim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim” açıklamasını yaptı.

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