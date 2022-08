Oğlunun düğününe bir yabancı gibi gitmiş

İNSANLIK TARİHİ KADAR ESKİ BİR GERİLİM

Elbette gençler evlendi ve mutlulukları katlandı. Fakat aileleri de “insanlık tarihi kadar eski o bildik gerilimden” nasibini aldı. İddialara göre iki aile arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Özellikle de çiçeği burnunda gelin ile evlatlarından birinin ilk mürüvvetini gören kayınvalide için.

ARALARI BUZ GİBİ

Buna göre Brooklyn Beckham’ın eşi Nicola Peltz ile Victoria Beckham’ın arası gerçekten “buz gibi.” Özellikle de düğün hazırlıkları sırasında bu durum zirveye çıktı.

DÜĞÜN PLANLARINA KAYINVALİDESİNİ KARIŞTIRMAMIŞ

Aynı kaynak Nicola Peltz’in, Brooklyn Beckham ile düğününü planlarken kayınvalidesini hiç hesaba katmadığını, fikrini almadığını hatta onunla hiç konuşmadığını ileri sürdü. Kaynak “Nicola, Victoria’nın düğün planlamasının bir parçası olmasını istemedi. Victoria’ya bu konuda hiçbir ipucu vermedi. Aralarındaki iletişim en alt düzeydeydi” diye konuştu.

‘KAYINVALİDENİN ÖN PLANA ÇIKMASINI İSTEMİYOR’

Nicola Peltz ile Victoria Beckham arasında bir “kıskançlık” olduğunu da ileri sürdü aynı kaynak. Buna göre Nicola, kendisinden daha önce gösteri dünyasında isim yapan ve dünyaca tanınan kayınvalidesini kıskanıyor bile olabilir. Aynı kaynağa göre Nicola Peltz, özellikle de kendi düğününde kayınvalidesi Victoria’nın daha çok ilgi çekmesini istemedi.

HİÇBİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Bütün bu iddialar düğünün hemen ardından ortaya atılmaya başlandı. Fakat bunlara ne Nicola Peltz ve eşi Brooklyn Beckham’dan bir açıklama geldi ne de Victoria ve David Beckham’dan.

Gelin Nicola Peltz ve Victoria Beckham’ın ön plana çıktığı bu gerilim iddialarını geçmişine uzanıp konuşulanları da bir hatırlayalım. Aslına bakılırsa bu gerilimin izini ilk sürenler sosyal medyada her iki aileyi de yakından takip edenler oldu. Buna göre Beckham çifti özellikle de Victoria ile gelini Nicola birbirlerinin paylaşımlarına nadir olarak etkileşimde bulunuyor. Yani pek azını “beğeniyor.” Oysa bilindiği gibi her ikisi de bu paylaşım sitesini son derece aktif bir şekilde kullanıyor. Nicola Peltz Beckham da Victoria Beckham da hayatlarının neredeyse her anını takipçileriyle paylaşıyor. Onları yakından takip edenlere göre bu gelin ile kayınvalide arasındaki gerilimin önemli bir göstergesi.