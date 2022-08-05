Oğlunun düğününe bir yabancı gibi gitmiş

Dışarıdan bakıldığında her şey bir peri masalı gibiydi.. Gelin de damat da ünlü ve zengin ailelerin çocuklarıydı. Dillere destan aşkları, okyanus manzaralı bir malikanede, seçkin konukların tanıklığında evlilikle taçlandı. Bu düğün için milyonlarca dolar kelimenin tam anlamıyla “sel gibi akıtıldı.” Sonra da herkes “onlar ermiş muradına” durumu olduğunu sandı. Ama basına yansıyanlara göre durum pek de öyle değil.

İNSANLIK TARİHİ KADAR ESKİ BİR GERİLİM

Elbette gençler evlendi ve mutlulukları katlandı. Fakat aileleri de “insanlık tarihi kadar eski o bildik gerilimden” nasibini aldı. İddialara göre iki aile arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Özellikle de çiçeği burnunda gelin ile evlatlarından birinin ilk mürüvvetini gören kayınvalide için.

Magazin gündemini yakından takip edenlerin çok iyi anladığı gibi söz konusu olan kişiler Victoria Beckham ile en büyük oğlu Brooklyn’in eşi Nicola Peltz. Daha önce de ikisinin arasının pek iyi olmadığı haberleri basına yansımıştı. Bu kez de Page Six’in, ailelere yakın bir kaynağa dayandırarak ortaya attığı bir iddia konuşuluyor.

ARALARI BUZ GİBİ

Buna göre Brooklyn Beckham’ın eşi Nicola Peltz ile Victoria Beckham’ın arası gerçekten “buz gibi.” Özellikle de düğün hazırlıkları sırasında bu durum zirveye çıktı.

DÜĞÜN PLANLARINA KAYINVALİDESİNİ KARIŞTIRMAMIŞ

Aynı kaynak Nicola Peltz’in, Brooklyn Beckham ile düğününü planlarken kayınvalidesini hiç hesaba katmadığını, fikrini almadığını hatta onunla hiç konuşmadığını ileri sürdü. Kaynak “Nicola, Victoria’nın düğün planlamasının bir parçası olmasını istemedi. Victoria’ya bu konuda hiçbir ipucu vermedi. Aralarındaki iletişim en alt düzeydeydi” diye konuştu.

Beckham ailesine yakın bu kaynağın ileri sürdüğüne göre Victoria Beckham geliniyle arasını sıcak tutmaya çalışıyor. Fakat Nicola Peltz bu konuda ona hiç yardımcı olmuyor. Hatta bu durum, Victoria ve David Beckham ile oğulları Brooklyn’in arasının açılmasına da neden oluyor.

‘KAYINVALİDENİN ÖN PLANA ÇIKMASINI İSTEMİYOR’

Nicola Peltz ile Victoria Beckham arasında bir “kıskançlık” olduğunu da ileri sürdü aynı kaynak. Buna göre Nicola, kendisinden daha önce gösteri dünyasında isim yapan ve dünyaca tanınan kayınvalidesini kıskanıyor bile olabilir. Aynı kaynağa göre Nicola Peltz, özellikle de kendi düğününde kayınvalidesi Victoria’nın daha çok ilgi çekmesini istemedi.

HİÇBİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Bütün bu iddialar düğünün hemen ardından ortaya atılmaya başlandı. Fakat bunlara ne Nicola Peltz ve eşi Brooklyn Beckham’dan bir açıklama geldi ne de Victoria ve David Beckham’dan.

Gelin Nicola Peltz ve Victoria Beckham’ın ön plana çıktığı bu gerilim iddialarını geçmişine uzanıp konuşulanları da bir hatırlayalım. Aslına bakılırsa bu gerilimin izini ilk sürenler sosyal medyada her iki aileyi de yakından takip edenler oldu. Buna göre Beckham çifti özellikle de Victoria ile gelini Nicola birbirlerinin paylaşımlarına nadir olarak etkileşimde bulunuyor. Yani pek azını “beğeniyor.” Oysa bilindiği gibi her ikisi de bu paylaşım sitesini son derece aktif bir şekilde kullanıyor. Nicola Peltz Beckham da Victoria Beckham da hayatlarının neredeyse her anını takipçileriyle paylaşıyor. Onları yakından takip edenlere göre bu gelin ile kayınvalide arasındaki gerilimin önemli bir göstergesi.

ARTIK KENDİ AİLESİ ÖN PLANDA

Bu arada Nicola Anne Peltz de özellikle son zamanlarda sık sık kendi anne ve babasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşıyor. Buna ne David ne Victoria Beckham’dan herhangi bir tepki geldi. Oysa bir dönem yani Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz Beckham evlenmeden önce durum bunun tam tersiydi. Nicola, neredeyse Beckham ailesinin bir parçası olmuştu. Özel günleri birlikte kutluyorlar, tatillere birlikte gidiyorlardı. Beckham ailesinin gelini Nicola’nın, Victoria ve David’in tek kızı Harper ile arasının çok iyi olduğunu da bu sosyal medya paylaşımları gözler önüne seriyordu. Bu durum düğünden sonra tamamen değişti.

BECKHAM TASARIMLARINI SEÇMEDİ

Bu arada hem oyuncu hem model olan Nicola Peltz, düğünden önce kayınvalidesi Victoria Beckham’ın moda tasarımları konusunda da gönüllü tanıtım görevi yapıyordu. Hatta nişan elbisesini de onun koleksiyonundan seçmişti. Fakat düğünde giydiği gelinlik dahil diğer iki kıyafetini başka modacılara hazırlattı. Bu durum da gelin ile kayınvalide arasında bir gerilim yaşandığının bir göstergesi olarak öne sürülüyor.

BOWIE VE IMAN’DAN İLHAM ALDILAR: İngiliz Daily Mail gazetesi de kapsamlı bir köşe yazısında Victoria ve David Beckham ile gelinleri Nicola Anne Peltz arasında düğünden sonra değişen ilişkileri masaya yatırdı. Allison Boshoff bu durumu kendi bakış açısıyla değerlendirdi. Brooklyn Beckham’ın eşi Nicola ile David ve Victoria Beckham’ın arasının pek de iyi olmadığını gösterdiğini ileri sürdüğü kanıtları sundu. Bunlardan biri gelin Nicola Peltz’in Brooklyn Beckham ile evlendiği düğüne dair sözleri oldu. 27 yaşındaki Peltz, geçen mayıs ayında yani kendi düğünlerinden bir ay sonra bu tören için hangi ünlü çifti örnek aldıklarını açıklamıştı. Peltz, Vogue dergisine verdiği röportajda Beckham çiftini kast ederek “Onların düğünü de harikaydı. Fakat biz düğünümüzde ağırlıklı olarak Iman ve David Bowie’nin düğününden ilham aldık” diye konuştu.

BROOKLYN’İ BAĞIRLARINA BASTILAR

Bu arada başka ilginç bir iddia daha var. Beckham ve Peltz aileleri arasında usul usul yüzeye çıkan gerilim işin bir yanı. Fakat diğer yanı da şu: Her ne kadar, ABD’nin ve dünyanın sayılı zenginlerinden olan Peltz ailesi Beckham çiftine “yüz çevirmiş” olsa da damatları Brooklyn’i kelimenin tam anlamıyla “bağırlarına bastı.” Bazı iddialara göre 23 yaşındaki Brooklyn artık kendi ailesinin değil eşinin ailesinin bir parçası oldu.

Bu arada önemli bir ayrıntıyı da yeri gelmişken hatırlatalım. Düğünden sonra Nicola ve Brooklyn birbirlerinin soyadlarını aldı. Gelin, Nicola Peltz Beckham adını kullanıyor, damat da Brooklyn Peltz Beckham. Bu durum David ve Victoria Beckham’ın çok hoşuna gitmese de Nicola’nın ailesini çok memnun etti.

‘BENİM BABAMDAN NASİHAT ALIYOR’

Nicola Peltz Beckham, kısa bir süre önce Tatler dergisine verdiği bir röportajda kocası Brooklyn’in yeme içme konusundaki girişimlerinde babasından destek aldığını belirtmişti. Nicola Peltz, Brooklyn’in bugüne kadar “başkalarını” memnun etmek için kariyer adımları attığını ama artık kendisinin gerçekten hoşlandığı bir işe yöneldiğini söyledi. Bu konuda ona nasihat veren kişinin de kendi babası olduğunu belirtip “Brooklyn’i, babamın öğütlerini dinlerken izlemek beni mutlu ediyor” dedi. Nicola Anne Peltz, Tatler Dergisi’ne verdiği röportajda kocası Brooklyn’in kariyer seçiminde “herkesi memnun etmek için” üzerinde yoğun bir baskı hissettiğini söyledi. Nicola Peltz, doğrudan isin vermedi ama Brooklyn’in bir dönem çabaladığı fotoğrafçılık kariyerine, büyük olasılıkla annesi ve babasının yönlendirmesiyle başladığını ileri sürdü. Nicola Anne Peltz’in bu sözleri, isimlerini doğrudan söylemese de David Ve Victoria Beckham çiftini hedef aldığı şeklinde yorumlandı. Brooklyn Beckham, fotoğrafçılık konusunda beklenen başarıyı yakalayamayınca gurmeliğe yöneldi.

4 MİLYON DOLAR HARCANDIĞI İDDİA EDİLİYOR: David Ve Victoria Beckham’ın dört çocuğundan en büyüğü olan Brooklyn Beckham, 9 Nisan’da bir süredir birlikte olduğu oyuncu Nicola Anne Peltz ile evlendi. Bütün dünyanın, daha bir yıl öncesinden merakla beklediği tören, gelinin babası milyarder Nelson Peltz’in Florida, Palm Springs’teki milyon dolarlık okyanus manzaralı malikanesinde yapıldı. Sadece ABD’nin değil, dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Nelson Peltz’in kızının düğünü için 4 milyon dolar harcadığı belirtiliyor.

ÖVGÜLER YAĞDIRIYORDU

Şu sıralarda her ne kadar aralarının çok iyi olmadığı sık sık gündeme geliyorsa da daha birkaç yıl önce Victoria Beckham, Nicola Peltz hakkında övgü dolu sözler sarf ediyordu. Genç çiftin nişanlandığı 2020 yılında Nicola, Beckham ailesinin “ikinci kızı” gibi olmuştu. Hatta Victoria Beckham, Mark Heyes’in sohbet programına konuk olduğunda gelini hakkında çok güzel cümleler kurmuştu.

‘DAHA İYİSİNİ İSTEYEMEZDİK’

Heyes’in programına internet üzerinden ve kendi moda tasarımlarının sergilenip satıldığı mağazasından katılan Victoria Beckham, Nicola Peltz hakkında oğlu Brooklyn’i kast ederek “Daha sevilmeye layık bir hanımla tanışmasını isteyemezdik” dedi. Victoria Beckham oğlunun ruh eşini bulduğunu da sözlerine ekledi. Spice Girls grubu dağıldıktan sonra moda dünyasında tasarımcı olarak kariyer yapmaya başlayan Victoria Beckham, Nicola Peltz ile ilgili olarak “Onlar çok mutlu. Nicola harika, tatlı ve kibar. O çok sevimli ve sıcak kanlı bir kadın” diye konuştu.