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Şeyma Subaşı’dan olay paylaşım! Bikini altını sıyırıp güneş yanığını gösterdi

Şeyma Subaşı’dan olay paylaşım! Bikini altını sıyırıp güneş yanığını gösterdi
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09 Mayıs 2022 - 14:45

Şeyma Subaşı yine olay olmayı başardı. Özel hayatının yanı sıra sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Şeyma Subaşı bikinisiyle poz verirken yaptığı hareketle dikkat çekti.

Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Bikini altını sıyırıp güneş yanığını gösterdi - Sayfa 1

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den ayrılıp ülkeye apar topar dönen ve Hacı Sabancı ile yakalanıp adı aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını…

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Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Bikini altını sıyırıp güneş yanığını gösterdi - Sayfa 2

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı tatil pozlarıyla dikkat çekti. Bikinisiyle ayna karşısında poz veren Subaşı güneş yanıklarını göstermek için ilginç bir yola başvurdu.

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Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Bikini altını sıyırıp güneş yanığını gösterdi - Sayfa 3

Subaşı, kendini çektiği videosunda bir anda bikinisinin altını sıyırdı.

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Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Bikini altını sıyırıp güneş yanığını gösterdi - Sayfa 4

Bronzluğunu göstermek isteyen Subaşı’nın bu hareketi, sosyal medyada tepki çekti.

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Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Bikini altını sıyırıp güneş yanığını gösterdi - Sayfa 5
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Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Bikini altını sıyırıp güneş yanığını gösterdi - Sayfa 6
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Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Bikini altını sıyırıp güneş yanığını gösterdi - Sayfa 7
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Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Bikini altını sıyırıp güneş yanığını gösterdi - Sayfa 8
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Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Bikini altını sıyırıp güneş yanığını gösterdi - Sayfa 9
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Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Bikini altını sıyırıp güneş yanığını gösterdi - Sayfa 10
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Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım! Bikini altını sıyırıp güneş yanığını gösterdi - Sayfa 11

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