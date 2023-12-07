Meteoroloji gün verdi: Kar, İstanbul’un kapısına dayanacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
CUMA VE CUMARTESİ KAR GELİYOR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Çarşamba, Akdeniz Ege kıyıları ile Trakya da kuvvetli olmak üzere İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney doğu ve Marmara’da yağış var. Yağışlar Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde kar diğer yerlerde yağmur şeklinde.
Haftanın geri kalan günlerinde Türkiye yağış almaya devam edecek. Cuma akşamı ve Cumartesi günü sıcaklıklar biraz daha düşecek. Trakya’da, Batı Karadeniz ve iç kesiminde karla karışık yağmur olabilir. Marmara ve Akdeniz bölgesinde yağmur şiddetli.
İstanbul bugün yağmurlu 14 derece. Cuma günü 10 derece, Cumartesi 8 dereceye düşecek. Trakya’da karla karışık yağmur ve kar olacak ama İstanbul’da görünmüyor. Değişir mi bakacağız”
BARAJLARDA SON DURUM
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul barajlarında doluluk % 35 e çıktı. Bu değer olması gerekenden düşük. Tasarrufa devam edelim. Bu suyun çoğu Melen’den geliyor. Avrupa yakasındaki barajlarda doluluk oranları hala düşük” şeklinde açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in doğusu, (Erzincan hariç) Doğu Anadolu , (Ş.Urfa hariç) Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara’nın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Marmara ve Kıyı Ege’de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 1-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Perşembe öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların Bursa, Balıkesir ve Edremit Körfezi ile Çanakkale’nin güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güneyinde (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, önümüzdeki 24 saat Konya, Karaman, Niğde a kalan yerlerin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum, Amasya, Tokat ve Artvin ile Rize’nin doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Artvin’in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Erzincan hariç) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Ş.Urfa dışında) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.