Serenay Ünlü Astroloğun Evinde Kaldı

Serenay Sarıkaya, iş ve aşk hayatında yaşadığı sıkıntılı süreçte ünlü astrolog Michaela Astro’nun evinde tedavi alıyor.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Aşk hayatı yüzünde iş hayatına
yansımasına rağmen morali çok bozuk olduğu söylenilen Sarıkaya
ünlü astrolog Michaela Astro’nun Acarkent’teki villasına giderek
sabahlamış.
Gelen dedikodulara göre bir süre önce Ebru Gündeş
ile birlikte Yunan Adalarına bir hafta sonu kaçamağı yaparak Ünlü
medyum Gündeş iyi geldiği için Serenay Sarıkaya ile ünlü
medyum Eda Taşpınar’ı tanıştırarak bir süredir terapi yapıyorlarmış.
Acarkent medyum evine giderek terapi yapan ünlü oyuncu Kerem
Bursin’den ayrıldıktan sonra kendisinin hiç toparlayamamış.
Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra aşk ve sosyal hayatında hiç zevk
almıyormuş.