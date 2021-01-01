Serenay Ünlü Astroloğun Evinde Kaldı

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Serenay Sarıkaya, iş ve aşk hayatında yaşadığı sıkıntılı süreçte ünlü astrolog Michaela Astro’nun evinde tedavi alıyor.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Aşk hayatı yüzünde iş hayatına

yansımasına rağmen morali çok bozuk olduğu söylenilen Sarıkaya

ünlü astrolog Michaela Astro’nun Acarkent’teki villasına giderek

sabahlamış.

Gelen dedikodulara göre bir süre önce Ebru Gündeş

ile birlikte Yunan Adalarına bir hafta sonu kaçamağı yaparak Ünlü

medyum Gündeş iyi geldiği için Serenay Sarıkaya ile ünlü

medyum Eda Taşpınar’ı tanıştırarak bir süredir terapi yapıyorlarmış.

Acarkent medyum evine giderek terapi yapan ünlü oyuncu Kerem

Bursin’den ayrıldıktan sonra kendisinin hiç toparlayamamış.

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra aşk ve sosyal hayatında hiç zevk

almıyormuş.