ABD basınına konuşan Erdoğan’dan Rusya mesajı!

ABD basınına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya’ya, Batı’ya güvendiğim kadar güveniyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği New York’ta Amerikan PBS televizyona röportaj verdi. Erdoğan, Tahıl Koridoru’nun şu an sekteye uğradığını ancak Putin’e olan inancının hâlâ devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde bir milyon ton tahıl sevkiyatının başlayacağı müjdesini verdi. “Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir” diyen Erdoğan, Putin’in Ukrayna savaşını en kısa sürede bitirmek istediğini söylediğini aktardı.

Erdoğan, New York’ta PBS televizyonundan Amna Nawaz’ın sorularını yanıtladı. Röportajın kısa bir bölümü PBS’in sosyal medya hesabından yayınlandı. Yayınlanan bölümde Erdoğan’a Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilmesi soruldu. Erdoğan, Tahıl Koridorunun şu an sekteye uğradığını ancak Putin’e olan inancının hala devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde bir milyon ton tahıl sevkiyatının başlayacağını söyledi.

Ardından Erdoğan’a Rusya’ya güvenilip güvenilmeyeceği soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir. Bizi 50 yıldır Avrupa Birliği’nin kapısında bekletiyorlar. Şu anda Rusya’ya Batı’ya güvendiğim kadar güveniyorum” açıklamasını yaptı.

Rusya konusunda Avrupa ülkelerinden farklı politika izlemekle eleştirilen Erdoğan, “Rusya Konusunda AB üyeleri ne yapıyorsa onu mu yapacağız. Türkiye ve AB’nin durumu ve pozisyonu farklıdır” dedi.

“AMERİKA’YI MI RUSYA’YI MI TERCİH EDİYORSUNUZ” SORUSUNA YANIT

Erdoğan, Amerika’yı mı Rusya’yı mı tercih ediyorsunuz sorusuna, “Diplomasi dünya çapındaki uluslarla kazan-kazan senaryosuna dayalı temaslar kurmaktan ibarettir, tıpkı ABD ile iyi ilişkilerim olduğu gibi, aynı şekilde Rusya ile de iyi ilişkilerim olacak. Bu şekilde devam edeceğim” cevabını verdi.

“PUTİN SAVAŞI EN KISA SÜREDE BİTİRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ”

Erdoğan, Ukrayna savaşı hakkında Putin ile yaptığı görüşmelerle ilgili soru üzerine de şunları kaydetti:

“Çok açık ve net olmak gerekirse, bu savaşın uzun süreceği ve savaşın bir an önce bitmeyeceği çok açık. Çok umutlu olmak istiyoruz. Sayın Putin de aslında bu savaşın bir an önce bitirilmesinden yana. Ben sadece onun sözlerine göre bunu söylüyorum, Sayın Putin, bu savaşın bir an önce bitirilmesini istiyor. Onun söylediği şey bu ve onun sözlerine inanıyorum.”

“BU GÖRÜŞMELERDE BAŞARILI OLAMADIM”

Diğer yandan Putin ile 2014’te Kırım konusunda görüşmelerde bulunduğunu kaydeden Erdoğan, “Bu görüşmelerde başarılı olamadım ve onların Kırım’dan çekilmesini sağlayamadım. Bunun şu anda da mümkün olmayacağını düşünüyorum. Bence bunu sadece zaman gösterecek.” değerlendirmesinde bulundu.

İSVEÇ’İN NATO’YA ÜYELİK SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin onayını bekleyen İsveç’in NATO’ya üyelik süreci de soruldu. Erdoğan, İsveç’in NATO’ya katılım teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından değerlendirileceğini ve en sonunda onaylanacak yerin burası olduğunu belirterek, “Bu TBMM’nin gündeminin bir parçasıdır. Meclis kendi takvimi çerçevesinde durumu değerlendirecek. Bu öneri milletvekillerinin oylamasına sunulacak. Bunun gerçekleşmesi için İsveç’in elbette verdiği sözleri tutması gerekiyor. Terör örgütlerinin Stockholm sokaklarındaki gösterilerini ve faaliyetlerini derhal durdurmaları gerekmektedir. Çünkü bunun gerçekten gerçekleştiğini görmek Türk halkı için çok önemli olacaktır. İsveç mevzuatta değişiklik yapmış gibi görünüyor ama bu yeterli değil.” dedi.

ABD’NİN TÜRKİYE’YE F-16 SATIŞI

ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışı ile İsveç’in NATO’ya üyeliği konularının birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüp düşünmediğine ilişkin Erdoğan, “Bana göre bağlantı olmamalı. Başkan Biden, bu konuda kararı Kongre’nin vereceğini söyledi. Biz de her zaman diyoruz ki bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisimiz var. Yani bu konulara parlamento karar verir. Parlamento bu konuda olumlu bir karar vermezse o zaman bu hususta yapacak bir şey yok.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’Lİ SENATÖRÜN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Erdoğan, ABD’li Senatör Bob Menendez’in “Türkiye Yunanistan’a karşı savaşçılığını sona erdirmeli” ifadelerini de yanıtladı. Erdoğan, “Bob Menendez, Türkiye’yi tanımıyor. Öyle görünüyor ki Bob Menendez, Tayyip Erdoğan’ı da tanımıyor.” dedi.

Yunanistan ile Türkiye’nin kadim bir dostluğu olduğuna işaret eden Erdoğan, “Menendez’in Türkiye’ye düşmanca bir yaklaşım sergilediği görülüyor ve bizi kendi seçtiği belirli tartışma alanına çekmeye çalışıyor. Ancak bunun bir parçası olmayacağız. Yunanistan’la dostluğumuz onların sandığı gibi değil.” şeklinde konuştu.