Kim Kardashian iç gösteren bikinisiyle kumsalda şov yaptı
Son dönemde kalça implantlarını çıkardığı iddiasıyla gündeme gelen Kim Kardashian Karayipler’de denizin keyfini sürerken görüntülendi. Beyaz içini gösteren bikinisiyle görüntülenen Kim Kardashian, cüretkar pozlarıyla göz doldurdu.
Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, eski eşi Kanye West’ten ayrıldıktan sonra kalçasındaki implantları kademeli olarak küçültmeye başladı.
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BEYAZ BİKİNİYLE ŞOV YAPTI
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Kim Kardashian, beyaz içini gösteren bikinisiyle olay oldu.
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41 yaşındaki yıldız isim 2017 yılından beri ilk kez bikinili ve photoshopsuz bir şekilde kameralara yakalandı.
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Karayipler’de beyaz bikiniyle görüntülenen Kim Kardashian, ıslanınca bütün hatları ortaya çıktı.
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