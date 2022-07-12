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Kim Kardashian iç gösteren bikinisiyle kumsalda şov yaptı

Kim Kardashian iç gösteren bikinisiyle kumsalda şov yaptı
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12 Temmuz 2022 - 16:56

Kim Kardashian iç gösteren bikinisiyle kumsalda şov yaptı

Son dönemde kalça implantlarını çıkardığı iddiasıyla gündeme gelen Kim Kardashian Karayipler’de denizin keyfini sürerken görüntülendi. Beyaz içini gösteren bikinisiyle görüntülenen Kim Kardashian, cüretkar pozlarıyla göz doldurdu.

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Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, eski eşi Kanye West’ten ayrıldıktan sonra kalçasındaki implantları kademeli olarak küçültmeye başladı.

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BEYAZ BİKİNİYLE ŞOV YAPTI

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Kim Kardashian, beyaz içini gösteren bikinisiyle olay oldu.

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41 yaşındaki yıldız isim 2017 yılından beri ilk kez bikinili ve photoshopsuz bir şekilde kameralara yakalandı.

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Karayipler’de beyaz bikiniyle görüntülenen Kim Kardashian, ıslanınca bütün hatları ortaya çıktı.

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Kim Kardashian iç gösteren bikinisiyle kumsalda şov yaptı - Sayfa 21
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