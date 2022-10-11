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Kiev saldırısı sonrası acil toplandılar! G7 ve NATO’dan ‘birleşik cevap’ vurgusu

Kiev saldırısı sonrası acil toplandılar! G7 ve NATO’dan ‘birleşik cevap’ vurgusu
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11 Ekim 2022 - 16:45

Kiev saldırısı sonrası bugün acil olarak toplanan G7 ülkeleri ve NATO, Rusya’yı sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları konusunda uyardı ve yapılacak herhangi bir saldırıya cevabın kararlı ve birleşik olacağını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef alan saldırıları sonrası G7 liderleri bugün olağanüstü bir toplantıda bir araya geldi.

Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Kanada, İtalya ve Japonya’nın yer aldığı G7 ülkeleri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de video konferans yolu ile katıldığı toplantıda bölgede yaşanan son gelişmeleri masaya yatırdı.

ZELENSKİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İSTEDİ

Zelenski’nin toplantıda G7 ülkelerinden savunma ve silah desteği istediği öğrenildi. Ukraynalı lider daha önceki açıklamalarında hava savunma sistemlerinin “bir numaralı önceliği” olduğunu belirtmişti. Bugünkü toplantıda da ilk talep hava savunma sistemleri oldu.

YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Bugün toplantı sonrası yapılan ilk açıklamada G7 ülkelerinin Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceği belirtildi ve “G7 ülkeleri Ukrayna’ya finansal, insani, askeri ve hukuki yardım sağlamaya devam edecek” ifadeleri yer aldı.

BİRLEŞİK VE KARARLI CEVAP VURGUSU

G7 liderleri toplantıda Batı altyapısına yapılacak tüm saldırılara birleşik ve kararlı bir şekilde cevap verileceğini vurguladı.

BİR AÇIKLAMA DA NATO’DAN

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı Son Dakika açıklamasında NATO’nun Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Stoltenberg Rusya’nın dün Kiev’e gerçekleştirdiği füzeli saldırılara yönelik, “Rusya, cephede ilerleme sağlayamıyor. Sürekli toprak kaybediyor. Cephede gerekli güce sahip değil. Ukrayna’nın karşı saldırılarını durduramıyor. Ellerinde füze saldırılarından başka çare kalmadı” ifadelerini kullandı.

NATO ÖNLEMLERİ ARTIRACAKRusya’nın sivil ve sivil altyapıya yönelik korkunç saldırılara başvurduğuna dikkat çeken Stoltenberg, Kuzey Akım boru hattına yapılan saldırı sonrası NATO’nun aldığı önlemleri artıracağını vurguladı.

Nükleer savaşa ilişkin endişelere de değinen NATO Genel Sekreteri Rusya’nın nükleer durumunda herhangi bir değişiklik görmediklerini açıkladı ve tıpkı G7 ülkeleri gibi Ukrayna altyapısına yapılacak her saldırıda birleşik cevap verileceğini vurguladı.

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