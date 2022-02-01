Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

KAYIP BULUNDU

KAYIP BULUNDU
3 views
24 Haziran 2022 - 14:54
Güzelliği ile bir döneme damgasını vuran Aysu Baçeoğlu, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu.
Güzel manken-şarkıcının neden ortalarda görünmediği nihayet belli oldu. Baçeoğlu, meğer
kendisinden yaş olarak oldukça büyük bir köy ağası ile evlenmiş.

Dostlarının söylediklerine göre güzel manken ve oyuncu, magazin dünyasından elini-ayağını tamamı
ile çekmiş. Kocasının göz açtırmadığı söylenen Aysu Baceoğlu, sadece ailesi ve çok yakın arkadaşları
ile görüşebiliyormuş.

Baceoğlu’ndan gelen yeni haberler bu yönde ama yine de en doğru açıklamayı
kendisi yapacaktır. Umarız kısa sürede ortaya çıkar ve sevenlerini merakta bırakmaz!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan, İsmailağa Tarikatının Şeyhi İçin Gazetelere İlan verdiErdoğan, İsmailağa Tarikatının Şeyhi İçin Gazetelere İlan verdi
Başhekim odasında cinsel saldırı iddiası: Cezada indirim sonrası tahliyeBaşhekim odasında cinsel saldırı iddiası: Cezada indirim sonrası tahliye
Kangren olup parmağını kaybeden Korcan Karar zor süreci anlattı! “Bacağımı da kaybedebilirdim”Kangren olup parmağını kaybeden Korcan Karar zor süreci anlattı! “Bacağımı da kaybedebilirdim”
Abdurrahman Dilipak’tan üstü kapalı AK Parti eleştirisi: “Topunuzun canı cehenneme”Abdurrahman Dilipak’tan üstü kapalı AK Parti eleştirisi: “Topunuzun canı cehenneme”
6. Yargı Paketi TBMM’de kabul edildi! Stokçuluğun cezası ağırlaştırıldı6. Yargı Paketi TBMM’de kabul edildi! Stokçuluğun cezası ağırlaştırıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KAYIP BULUNDU
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YAZARLIĞA SOYUNDU
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan, İsmailağa Tarikatının Şeyhi İçin Gazetelere İlan verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan – Selman görüşmesinin perde arkası! Ambargo kalkıyor, swap geliyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Başhekim odasında cinsel saldırı iddiası: Cezada indirim sonrası tahliye
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kangren olup parmağını kaybeden Korcan Karar zor süreci anlattı! “Bacağımı da kaybedebilirdim”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
nesrin deniz sezonun açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
yaşlandıkça güzelleşiyor
SON DAKİKA HABERLERİ
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyorHaziran 24, 2022-2:24 pm
Prof. Kantarcı anlattı: Yangınla savaşma yollarıHaziran 23, 2022-10:02 am
Pınar Gültekin’in babası, Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemine başlayacakHaziran 22, 2022-3:07 pm
Afganistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem… 255 kişi hayatını kaybettiHaziran 22, 2022-9:52 am
Zam Yağmuru Devam Ediyor! Elazığ’da Ekmek Ve Ulaşıma ZamHaziran 21, 2022-3:38 pm
Van’da 4.0 büyüklüğünde depremHaziran 21, 2022-2:40 pm
En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 21 HaziranHaziran 21, 2022-10:06 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !