KAYIP BULUNDU

Güzelliği ile bir döneme damgasını vuran Aysu Baçeoğlu, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu.

Güzel manken-şarkıcının neden ortalarda görünmediği nihayet belli oldu. Baçeoğlu, meğer

kendisinden yaş olarak oldukça büyük bir köy ağası ile evlenmiş.

Dostlarının söylediklerine göre güzel manken ve oyuncu, magazin dünyasından elini-ayağını tamamı

ile çekmiş. Kocasının göz açtırmadığı söylenen Aysu Baceoğlu, sadece ailesi ve çok yakın arkadaşları

ile görüşebiliyormuş.

Baceoğlu’ndan gelen yeni haberler bu yönde ama yine de en doğru açıklamayı

kendisi yapacaktır. Umarız kısa sürede ortaya çıkar ve sevenlerini merakta bırakmaz!