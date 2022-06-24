İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dün 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu için öğle vakti Fatih Camii’nde kılınan Cenaze namazı öncesi, çevrede yoğunluk yaşandı. Fatih’teki İsmailağa Camii çevresinde vatandaşlara lokma dağıtıldı. Cenaze namazına gideceklere de seccadeler verildi.

CENAZEYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILIYOR

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda siyasi isim de cenazeye katılıyor.

Fatih Camii’ne gidemeyecekler ise, bulundukları yerde saf tutmaya, oturup beklemeye başladı. Fatih Camii’ne giden bazı yollar da kapatıldı, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar camiye gitmek için yürüdü.

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazı öncesinde, çevrede yoğunluk yaşandı. Fotoğraf: Ozan Güzelce

“ALLAH’IM ŞEFAATLERİNE NAİL EYLESİN”

Cenaze namazı için çevrede bulunan bir kişi, “Ümmeti Muhammed’in başı sağ olsun, Türkiyemizin başı sağ olsun. Ben 35 seneden beri medrese hayatının içindeyim. Çocukluğumuzdan beri onu hep çok gördük, sohbetlerini dinledik. Derdimiz olsa hep ona anlattık. Sıkıntımız olduğunda hiç duramaz, dayanamazdı. Cebinde ne varsa boşaltmak isterdi, öyle fedakardı. Dağdaki çoban da sohbetlerini anlayabiliyordu, şehirde en tahsilli insanlar da sohbetinden istifade ediyordu. Allah’ım şefaatlerine nail eylesin” dedi.

Fotoğraf: Hüseyin Özdemir

“ÜZERİMİZDE ÇOK HAKKI VARDIR”

Cenaze namazı için gelen bir başka kişi de, “Kendisinin üzerimizde çok hakkı vardır. Cenazesine katılmak için geldik. Rabbim kendisinden gani gani razı olsun. Şu ahir zamanda, bu hocalara yaptığı hizmeti görmek lazım. Rabbim razı olsun. Biz de bu amaçla buradayız” dedi.