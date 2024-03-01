Kamala Harris cephesi güçleniyor

Eski Beyaz Saray stajyeri ve zorbalık karşıtı aktivist Monica Lewinsky, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik aday Kamala Harris’i destekleyeceğini duyurdu. Lewinsky, seçim sürecinde kadınların rolünün giderek arttığı bir dönemde bu önemli seçimini X platformunda paylaştı. 51 yaşındaki Lewinsky, gülümseyen bir selfie ile “Ben oyumu kullandım!” etiketiyle birlikte mesajını paylaştı. Bu paylaşım, 1.1 milyon takipçisi tarafından görüldü ve yaklaşık 13 milyon görüntüleme aldı. Lewinsky, gönderisine “Lütfen oy verin!” mesajını ekleyerek, Harris’i desteklediğini belirtti.

Lewinsky, Harris’in kampanyasına destek veren etkili kadınların genişleyen listesine katıldı. Beyoncé, Taylor Swift, Cardi B, Kerry Washington ve Jennifer Lopez gibi isimler de Harris’in arkasında duruyor. Bu destek, Harris’in başkanlık yarışında daha fazla görünürlük kazanmasına yardımcı oluyor.

Son dönemde yapılan New York Times/Siena College anketine göre, Harris’in eski Başkan Donald Trump’a karşı birkaç kritik eyalette ince bir avantajı bulunuyor. Bu geniş çaplı anket, 7,879 muhtemel seçmenle yapıldı ve Harris’in Nevada’da üç, Kuzey Carolina ve Wisconsin’da iki, Georgia’da bir puan önde olduğunu gösteriyor. Pennsylvania’da ise yarış neredeyse eşit durumda. Trump, Arizona’da dört puan önde ve Michigan’da da küçük bir avantajla öne çıkıyor.

Bu yüksek bahisli yarış, kadın seçmenler arasında yoğun bir şekilde devam ediyor. NBC News’un erken oy verme takibine göre, kadınlar ulusal ölçekte ve tüm yedi kritik eyalette oy kullanmada erkekleri geçiyor. Toplamda 58 milyondan fazla erken oy verildi ve bu oyların %54’ü kadınlar tarafından, %44’ü erkekler tarafından kullanıldı.

Trump’ın kampanya mitinginde yaptığı “Kadınların isteyip istemediğine bakmadan bunu yapacağım. Onları koruyacağım,” şeklindeki açıklaması, Harris’ten sert bir yanıt aldı. Harris, “İnsanların kendilerini tanımlarken söylediklerine dikkat etmelisiniz,” diyerek Trump’ın kadınların kendi bedenleriyle ilgili karar verme yeteneğine inanmadığını belirtti.

Florida Üniversitesi Eğitim Laboratuvarı’na göre, seçim günü öncesinde 70 milyondan fazla Amerikalı, ya postayla ya da yüz yüze oy kullandı. 24 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında yapılan New York Times/Siena College anketi, son kararını veren seçmenlerin Harris’i desteklediğini gösteriyor. Son kararını verenlerin %55’i Harris’i, %44’ü ise Trump’ı destekliyor. Ancak, hiçbir adayın herhangi bir eyalette %50 barajını aşamadığı görülüyor.

Monica Lewinsky’nin bu desteği, Harris’in kampanyasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Harris, kadın seçmenlerin artan etkisinin farkında olarak bu desteği değerlendirebilir. Önemli kadın figürlerin bir araya gelmesi, seçmenler üzerinde olumlu bir etki yaratabilir ve seçim sonuçlarını şekillendirebilir. Harris’in seçim stratejisi, kadınların hakları ve özgürlükleri üzerinde durarak bu destekten en iyi şekilde yararlanmayı amaçlıyor.

Harris ve Trump arasındaki yarış, seçim günü yaklaşırken daha da kızışıyor ve kadın seçmenlerin oyları, bu yarışın belirleyici unsurlarından biri haline geliyor. Lewinsky’nin desteği, bu bağlamda oldukça kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor.