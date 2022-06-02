Kadın avukatlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gezi eylemcilerine “sürtük” demesinin yankıları

sürüyor. Bu sözlere bir tepki de İstanbul Barosu Kadın Hakları Kuruluşları

Başkanlığı ve İstanbul Kadın Birliği Koordinatörlüğü’nden geldi. İstanbul Barosu

Kadın Hakları Kuruluşları Merkezi Başkanı Avukat Şükran Eroğlu ve İstanbul

Kadın Birliği Koordinatörü Avukat Nazan Moroğlu’nun imzasıyla yayınlanan

açıklama şöyle:

BASINA VE KAMUOYUNA AÇIKLAMAMIZDIR:

‘CUMHURBAŞKANI’NIN YURTTAŞLARA YÖNELİK HAKARET VE

AYRIMCILIK İÇEREN SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ’

Anayasa’nın “Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri“ başlıklı 104

maddesinde :

“Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk

Milletinin birliğini temsil eder “denilerek Cumhurbaşkanı’nın milletin birliğini

temsil ettiği vurgulanmıştır.

Ne yazık ki ; TC. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi anmasının 9

yılında millete hitaben “sürtük, çürük” gibi hakaret ve ayrımcılık içeren sözler

sarf etmiştir.

Gezi parkının imara açılmaması, yeşilin ve ağaçların korunması için

mücadele veren tüm yurttaşlara yönelik hakaret ve ayrımcılık içeren bu sözlerin

milletin tamamının temsilcisi olan Cumhurbaşkanı tarafından söylenilmiş olması

son derece esef vericidir.

Konuşmasında Gezi’ye katılanların “camide bira içtiklerini ve camiyi

kirlettiklerini” beyan eden Cumhurbaşkanı, bahsettiği camiin bizzat müezzininin

“ ben din görevlisiyim, olmayanı söyleyemem, camide içki içilmedi” şeklindeki

açıklamasını da yok saymıştır.

Anayasa’nın 103 maddesinde yer alan Cumhurbaşkanı yemin

metninde: “Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin

bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya,

hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine

bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin

insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden

ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime