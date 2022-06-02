Kadın avukatlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gezi eylemcilerine “sürtük” demesinin yankıları
sürüyor. Bu sözlere bir tepki de İstanbul Barosu Kadın Hakları Kuruluşları
Başkanlığı ve İstanbul Kadın Birliği Koordinatörlüğü’nden geldi. İstanbul Barosu
Kadın Hakları Kuruluşları Merkezi Başkanı Avukat Şükran Eroğlu ve İstanbul
Kadın Birliği Koordinatörü Avukat Nazan Moroğlu’nun imzasıyla yayınlanan
açıklama şöyle:
BASINA VE KAMUOYUNA AÇIKLAMAMIZDIR:
‘CUMHURBAŞKANI’NIN YURTTAŞLARA YÖNELİK HAKARET VE
AYRIMCILIK İÇEREN SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ’
Anayasa’nın “Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri“ başlıklı 104
maddesinde :
“Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk
Milletinin birliğini temsil eder “denilerek Cumhurbaşkanı’nın milletin birliğini
temsil ettiği vurgulanmıştır.
Ne yazık ki ; TC. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi anmasının 9
yılında millete hitaben “sürtük, çürük” gibi hakaret ve ayrımcılık içeren sözler
sarf etmiştir.
Gezi parkının imara açılmaması, yeşilin ve ağaçların korunması için
mücadele veren tüm yurttaşlara yönelik hakaret ve ayrımcılık içeren bu sözlerin
milletin tamamının temsilcisi olan Cumhurbaşkanı tarafından söylenilmiş olması
son derece esef vericidir.
Konuşmasında Gezi’ye katılanların “camide bira içtiklerini ve camiyi
kirlettiklerini” beyan eden Cumhurbaşkanı, bahsettiği camiin bizzat müezzininin
“ ben din görevlisiyim, olmayanı söyleyemem, camide içki içilmedi” şeklindeki
açıklamasını da yok saymıştır.
Anayasa’nın 103 maddesinde yer alan Cumhurbaşkanı yemin
metninde: “Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin
bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya,
hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine
bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin
insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden
ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime
aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk
Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”
belirtildiği üzere milletin huzur ve refahı ve herkesin insan hak ve
hürriyetlerinden yararlanmasını kendisine ülkü edineceğine ve üzerine aldığı
görevi tarafsızlıkla yerine getireceğine ant içen Cumhurbaşkanı’nın tekrar
etmekten hicap duyduğumuz onur kırıcı bu sözleri nedeniyle ivedilikle özür
dilemesini bekliyoruz.