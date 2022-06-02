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Davutoğlu ‘sürtük’ diyen Erdoğan’a sert çıktı! ‘Edep ya hu…’

Davutoğlu ‘sürtük’ diyen Erdoğan’a sert çıktı! ‘Edep ya hu…’
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02 Haziran 2022 - 15:38

Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık görevlerini üstlendikten sonra partiden ayrılarak Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında Gezi protestolarını hedef alan sözleriyle ilgili “Edep ya hu! Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak nasıl kendi vatandaşına hakaret edebilirsin?” dedi.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Erdoğan’ın Gezi protestolarıyla ilgili bugün partisinin grup toplantısındaki konuşmasına sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi. Erdoğan’ın “Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Cami’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler, evet bira şişeleri ile bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, nedir değildir; öyle bir şey yok” sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Davutoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Edep ya hu! Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak nasıl kendi vatandaşına hakaret edebilirsin? Hadi ilim, irfan eksik diyelim; bizim inancımızın temeli nezakettir, nezaket!”

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