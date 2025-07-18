TBMM’DE LGS KAVGASI: BAŞARIR VE VARANK ARASINDA SERT SÖZLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili yaşanan tartışmalar, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank arasında sert bir kavgaya dönüştü. Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Ali Mahir Başarır, son dönemde LGS’de yaşanan usulsüzlük iddialarını gündeme taşıdı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevden alınan bilişim dairesi başkanının çocuğunun sınavda tam puan almasının ardından ortaya çıkan şaibe iddialarını meclis kürsüsünde dile getiren Başarır, geçmişte de benzer skandallar yaşandığını hatırlattı.

Başarır, “Sınavlarda yaşanan güvenlik açıkları ve usulsüzlükler, toplumda ciddi bir güven kaybına yol açtı. KPSS, polislik ve öğretmenlik sınavlarında da benzer skandallar yaşandı. LGS’de yaşanan son gelişmeler, kamuoyunda sınavların şeffaflığına ve tarafsızlığına olan inancı sarsmıştır,” şeklinde konuştu. Ayrıca Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sınavda herhangi bir şaibe yok” şeklindeki açıklamalarını da eleştirerek, bu tür söylemlerin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

Başarır’ın açıklamalarına AK Parti sıralarından yoğun tepki geldi. Milletvekilleri, “Yalan söylüyorsun, saçmalıyorsun, iftira atıyorsun!” diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Başarır, “Otur yerine! Adam ol! Kimseye yalan söylemiyoruz, gerçekleri konuşuyoruz,” şeklinde sert çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ortam bir anda gerildi.

Bu esnada AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Başarır’a yönelik “Ayı gibi oturuyorsun” diyerek hakaret içeren bir ifade kullandı. Başarır ise Varank’a “Asıl sen ayısın, ahlaksız!” diyerek karşılık verdi. Sözlü atışmanın büyümesiyle iki milletvekili birbirlerinin üzerine yürümeye kalkıştı. Araya giren milletvekilleri sayesinde olay fiziksel bir kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı.

Yaşanan gerilimin ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma ara verme kararı aldı. LGS’de yaşanan bu tür tartışmalar ve sınav güvenliğine yönelik iddialar, siyasi gündemde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Sınav sistemine yönelik eleştiriler ve soruşturma talepleri de artarak sürüyor. Özellikle aileler ve öğrenciler, sınavların adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesini beklerken, yaşanan son gelişmeler eğitim sistemine olan güveni zedeliyor.

Uzmanlar ise sınavlarda güvenlik ve şeffaflık konusunun önemine vurgu yaparken, yetkililerin bu tür iddiaları hızlı ve etkili bir şekilde araştırarak kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini belirtiyor. Siyasi arenadaki bu sert tartışmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.