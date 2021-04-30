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Ayasofya İmamı Görevden Ayrıldı

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Ayasofya İmamı Görevden Ayrıldı
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08 Nisan 2021 - 13:20
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İstanbul Sözleşmesi ve ekonomiye yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki akademik görevine geri döndü.

İstanbul’da Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii’nde imamlık vazifesini yürüten Mehmet Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu.

Boynukalın’ın talebi olumlu yanıt buldu.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde akademik kariyerine devam edecek.

Mehmet Boynukalın, 24 Temmuz 2020’de yeniden cami statüsü almasının ardından Ayasofya Camii’nde göreve atanmıştı.

Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın, Bakara Suresi’nden ayetler paylaşmış, “Faizcilerle mücadele etmek İslam’ın emridir” demişti.

Boynukalın, İstanbul Sözleşmesi için de “Kaldırılmış. Hamdolsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye” ifadelerini kullanmıştı.

 

MEHMET BOYNUKALIN’DAN AÇIKLAMA

Boynukalın, görevden ayrılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Mehmet Boynukalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Asıl mesleğim üniversite öğretim üyeliği olmasına rağmen, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebi ve Marmara Üniversitesi’nin uygun görmesiyle Ayasofya-i Kebir’deki şerefli makama görevlendirme ile geldim. İki gün önce, akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim. Aldığım kararın bir diğer sebebi ise, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek, ‘Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım’ gibi hezeyanlara meydan vermemektir.

86 yıl sonra yeniden cami olarak fethedilen bu mübarek mekanda ilk baş imam hatip olarak görev yapmamı takdir eden Yüce Mevla’ya sonsuz hamdü senalarımı arzediyor, bu göreve beni layık bulan idarecilerimize ve hassaten Kıymetli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bendeniz bu görevdeyken bildiğim kadarıyla, dilim döndüğünde İslam’ı anlatmaya çalıştım. Bunu yapmazsam Allah katında mesul olurum düşüncesiyle hareket ettim.

Bu niyetin yarın Allah katında bana şahitlik edeceğini umuyorum. İslam’a ve Kur’an’a bir bütün olarak inanıp yaşamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bugüne kadar bana desteğini bildiren yahut düşüncelerime katılmayan bütün kardeşlerimden Allah binlerce kez razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

SON DÖNEMDE TARTIŞMA YARATAN BİR İSİMDİ

Mehmet Boynukalın, sosyal medyada laiklik, kadın cinayetleri, İstanbul Sözleşmesi ve faiz yorumlarıyla hem muhalefetin hem de AK Partili isimlerin tepkisine neden olmuştu.

Boynukalın, Bakara Suresi’nden ayetler paylaşmış, “Faizcilerle mücadele etmek İslam’ın emridir” demişti.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İstanbul Sözleşmesi için de “Kaldırılmış. Hamdolsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye” ifadelerini kullanmıştı.

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