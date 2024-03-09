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İsmail Saymaz’dan ‘vekillik istedi’ iddiasına yanıt: Su bile istemedim

İsmail Saymaz’dan ‘vekillik istedi’ iddiasına yanıt: Su bile istemedim
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Mart 2024 - 16:13

Tolgahan Erdoğan, gazeteci İsmail Saymaz’ın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan milletvekilliği istediğini iddia etti. Saymaz ise iddiaları reddetti.

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