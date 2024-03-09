İsmail Saymaz’dan ‘vekillik istedi’ iddiasına yanıt: Su bile istemedim

Tolgahan Erdoğan, gazeteci İsmail Saymaz’ın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan milletvekilliği istediğini iddia etti. Saymaz ise iddiaları reddetti.
Gazeteci İsmail Saymaz, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan milletvekilliği istediği yönündeki iddiaya X hesabından yanıt verdi.
“Ben Kılıçdaroğlu’ndan bir bardak su bile istemedim” diyen Saymaz, Kılıçdaroğlu’ndan Gezi Davası’ndan aldığı ceza nedeniyle cezaevinde tutulan Can Atalay için randevu talep ettiğini belirtti.
Saymaz, Can Atalay’ın cezaevinden çıkmasını sağlamak amacıyla CHP’den milletvekili olması için kurulan bir heyetin randevu talebini Kılıçdaroğlu’na ettiğini kaydederek, “Kılıçdaroğlu, randevu vermedi. Bu yüzden Atalay, TİP’ten aday oldu” dedi.
TİMUR SOYKAN DOĞRULADI
İsmail Saymaz’ın paylaşımını alıntılayan gazeteci Timur Soykan, Saymaz’ın anlatımını doğruladı.
Soykan’ın paylaşımı şu şekilde:
”İsmail Saymaz’ın bahsettiği heyetin oluşturulması ve Kılıçdaroğlu’ndan randevu talebi fikri bana aitti. Hatta Kılıçdaroğlu’na bir etkinlik sırasında sormasını ben istedim. Ama randevu verilmedi. Can Atalay’ın haberi olmadan böyle bir olanak olup olmadığını öğrenmek istemiştik..”