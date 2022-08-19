İSKİ İŞ BAŞVURUSU: 223 personel alımı için son gün!

İSKİ 223 personel alımı için son güne girdi. Mühendis, tekniker, peyzaj mimarı, mimar, restoratör, kimyager, laborant, ekonomist, biyolog ve tercüman kadroları için pozisyon açan İSKİ, iş başvurusu ile istihdam sağlamaya hazırlanıyor. Yapılacak olan başvurunun akabinde alım sürecine girecek olan İSKİ, adaylarda bazı özel şartlar da arayacak. Peki, İSKİ iş başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, o detaylar

İSKİ 223 personel alımı ile bünyesine pek çok pozisyonda kadrosunu genişletmeyi hedefliyor. Bazı pozisyonlarda yapacağı alımlar için yabancı dil şartı arayacak olan İSKİ, sözlü ve yazılı sınav ile alımı tamamlayacak. Peki, İSKİ 223 personel alımı başvuru şartları ve detayları neler olacak? İşte, o detaylar

İSKİ PERSONEL ALIMI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alınacaktır.

Sıra No Pozisyon Pozisyon

Adedi Niteliği/Atamaya Esas Olan Alan Yabancı Dil

Şartı YDS

Puanı 1 Mühendis 3 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun

olmak. YDS – İngilizce En az 70 puan 2 Mühendis 12 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun

olmak. – – 3 Mühendis 5 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun

olmak. YDS – İngilizce En az

70 puan 4 Mühendis 18 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun

olmak. – – 5 Mühendis 6 Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun

olmak. – – 6 Mühendis 5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. – – 7 Mühendis 2 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun

olmak. – – 8 Mühendis 1 Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun

olmak. YDS – İngilizce En az 70 puan 9 Mühendis 1 Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun

olmak. – – 10 Mühendis 1 Gıda Mühendisliği veya Gıda İşleme

Mühendisliği lisans programından mezun olmak. – – 11 Mühendis 10 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının birinden

mezun olmak. – – 12 Mühendis 1 Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programından

mezun olmak. – – 13 Mühendis 5 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun

olmak. YDS – İngilizce En az

70 puan 14 Mühendis 25 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun

olmak. – – 15 Mühendis 1 Jeoloji Mühendisliği lisans programından mezun

olmak. – – 16 Mühendis 1 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarının birinden

mezun olmak. YDS – İngilizce En az 70 puan 17 Mühendis 4 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarının birinden

mezun olmak. – – 18 Mühendis 1 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, lisans

programından mezun olmak. – – 19 Mühendis 2 Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans

programlarının birinden mezun olmak. YDS – İngilizce En az 70 puan 20 Mühendis 8 Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans

programlarının birinden mezun olmak. – – 21 Mühendis 1 Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik

Sistemler Mühendisliği lisans programından mezun olmak. – – 22 Mühendis 1 Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme ve Seramik Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans

programlarının birinden mezun olmak. – – 23 Mühendis 2 Enerji Mühendisliği veya Enerji Sistemleri

Mühendisliği lisans programından mezun olmak. – – 24 Tekniker 5 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden

mezun olmak. – – 25 Tekniker 5 Elektrik veya Elektrik Teknolojisi önlisans

programından mezun olmak. – – 26 Tekniker 4 Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik – Elektronik Teknikerliği önlisans programlarının birinden

mezun olmak. – – 27 Tekniker 6 Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans

programlarının birinden mezun olmak. – – 28 Tekniker 7 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi

önlisans programlarının birinden mezun olmak. – – 29 Tekniker 3 Kimya veya Kimya Teknolojisi önlisans

programından mezun olmak. – – 30 Tekniker 6 Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine, Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine- Resim- Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine Resim ve Konstrüksiyonu

önlisans programlarının birinden mezun olmak. – – 31 Tekniker 3 Otomotiv Tasarım ve İmalat, Otomotiv Satış Sonrası Hizmet, Motor, Otomotiv, Motor Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Oto Motor Teknolojileri, Oto Elektrik-Elektronik, Otomotiv Tamir ve Bakım, Otomotiv Teknolojisi önlisans

programlarının birinden mezun olmak. – – 32 Teknisyen 14 Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik – Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Kontrol

Dalından mezun olmak. – – 33 Teknisyen 12 Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Ahşap Teknolojisi Alanı – Ahşap Yapı (Doğramacılık) Dalından mezun

olmak. – – 34 Teknisyen 4 Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi

Alanı ve Dallarından mezun olmak. – – 35 Teknisyen 7 Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi

Alanı ve Dallarından mezun olmak. – – 36 Restoratör 1 Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

lisans programlarının birinden mezun olmak. – – 37 Mimar 3 Mimarlık lisans programından mezun olmak. – – 38 Kimyager 1 Kimya lisans programından mezun olmak. – – 39 Peyzaj Mimarı 1 Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım lisans programlarının

birinden mezun olmak. – – 40 Laborant 5 Tarımsal Laboratuvar, Laboratuvar, Laboratuvar Teknolojisi önlisans programlarının birinden

mezun olmak. – – 41 Ekonomist 15 Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi- Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi lisans

programlarının birinden mezun olmak. 42 Biyolog 2 Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans

programlarının birinden mezun olmak. – – 43 Tercüman 3 Mütercim-Tercümanlık veya Mütercim Tercümanlık

lisans programından mezun olmak. YDS – İngilizce En az

90 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde boş bulunan pozisyonlar için yapılacak başvurularda uyulması gereken

genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g. Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

b. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (12/09/1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

c. İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır,

d. Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır. (Öğrenim dili %100 yabancı dil olan Yüksek Öğretim Kurumlarının Lisans Programlarından mezun olanlardan (Lisans) YDS şartı

aranmayacaktır.)

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 15/08/2022 – 19/08/2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda BAŞVURU FORMUNU dolduracaktır.

Adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar 15/08/2022 – 19/08/2022 tarihleri arasında, sadece https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaktır.

Beyan edilen bilgiler için ihtiyaç duyulması halinde adaylardan belge istenilebilecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan kurumumuz sorumlu değildir. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından;

a. Lisans mezuniyeti gerektiren pozisyonlara başvuruda bulunan adaylar için pozisyona ilişkin mezuniyet notu ile bölüm notunun (Üniversitenin ilgili bölümlerinin, ÖSYM tarafından açıklanan 2021 yılı YKS sonucunda oluşan taban yerleştirme puanı üzerinden hesaplanan not) eşit şekilde etkilediği “başarı puanı” belirlenecektir.

b. Ön Lisans ve Ortaöğretim gerektiren pozisyonlara başvuruda bulunan adayların ise pozisyona ilişkin mezuniyet notu “başarı puanı” olarak belirlenecektir. Belirlenen en yüksek başarı puanı olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak her boş pozisyon sayısının 5 katı aday (toplamda 1115 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı başarı puanına sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 29/08/2022 tarihinde https://www.iski.gov.tr/ adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözleşmeli personel pozisyonları için yapılacak sözlü sınav 12/09/2022 – 07/10/2022 tarihleri arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No: 7 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak

kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat;

a. 442 sayılı Köy Kanunu,

b. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

c. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

d. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,

e. 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu,

f. 5393 sayılı Belediye Kanunu

5) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konuları ile

6) Pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 12’şer puan, pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır. Sözlü sınavda en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, atanmaya hak kazanan adaylar belirlenir. Sözlü puanlarının aynı olması halinde pozisyona ilişkin mezuniyet notu yüksek olana öncelik tanınır. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.iski.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No: 7 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğüne (6. Kat, 602 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

8- ATAMA YAPILACAK POZİSYONA İLİŞKİN GÖREV YERİ

Kurumumuzda ataması yapılacak personelin görev yeri İstanbul genelindeki (tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına göre belirlenecektir.

9- DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.iski.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.