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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti

İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti
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12 Ağustos 2022 - 14:41

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs olan ve hastalığı biter bitmez kendini plaja atan şarkıcı İrem Derici yine olay olmayı başardı. Son olarak Cem Belevi tarafından aldatılan ve olay açıklamalar yapan Derici plajda ayak parmaklarının arasına kadehi koyup içki içti. Kadehi bitiren Derici daha sonra ise bardağı fırlattı.

İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 1

Koronavirüsü yenen İrem Derici konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Konser günlerinin gündüzlerini plajda geçiren Derici yine yaptığı bir paylaşımla olay oldu.

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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 2

Komik yorumları ve dobra tarzıyla sık sık adından söz ettiren İrem Derici “Eli dursa ayağı durmuyor” notuyla bomba bir paylaşım yaptı.

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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 3

Ayak parmaklarıyla tuttuğu kadehten içki içerek şaşırtan Derici’nin hareketi sosyal medyada olay oldu.

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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 4

Derici’nin kadehi ayağıyla fırlatıp kırması ise tepki çekti.

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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 5

İrem Derici’nin paylaşımını komik bulanlar olduğu gibi “Edep yahu birazcık” diyerek tepki gösterenler de oldu.

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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 6

İŞTE O ANLAR

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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 23
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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 24
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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 25
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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 26
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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 27
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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 29
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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 30
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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 31
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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 32
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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 33
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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 34
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İrem Derici plajda ayağına kadeh tutuşturup içki içti - Sayfa 35

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