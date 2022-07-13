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Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum’da balayı yapıyor

Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum’da balayı yapıyor
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13 Temmuz 2022 - 15:52

Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinin başında gelen Bodrum’a gelen ünlüler arasına bir yenisi daha eklendi. Bodrum’un ismini sık sık duyan dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan, geçtiğimiz günlerde evlendiği Bader Shammas ile balayı için ilçeye geldi.

Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum'da balayı yapıyor - Sayfa 1

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan eşi Bader Shammas ile Bodrum’da balayı yapıyor.

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Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum'da balayı yapıyor - Sayfa 2

Bodrum’a hayran kalan Lohan, sosyal medya hesabından renkli tatil anlarını da sık sık takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

 

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Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum'da balayı yapıyor - Sayfa 3

Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinin başında gelen Bodrum’a gelen ünlüler arasına bir yenisi daha eklendi.

 

 

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Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum'da balayı yapıyor - Sayfa 4

Bodrum’un ismini sık sık duyan dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan, geçtiğimiz günlerde evlendiği Bader Shammas ile balayı için ilçeye geldi.

 

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Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum'da balayı yapıyor - Sayfa 5

SIK SIK PAYLAŞIM YAPIYOR

11 yaşında sinema kariyerine başlayan Amerikalı yıldız Lindsay Lohan, ‘Komik Tuzak’ ve ‘Kötü Kızlar’ adlı filmlerindeki rolleriyle biliniyordu.

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Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum'da balayı yapıyor - Sayfa 6

Lohan, geçtiğimiz günlerde evlendiği Bader Shammas Bodrum’da balayının tadını çıkarıyor. Instagram’da 11 milyon takipçisi bulunan oyuncu, çektirdiği fotoğrafları da takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

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Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum'da balayı yapıyor - Sayfa 7
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Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum'da balayı yapıyor - Sayfa 8
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Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum'da balayı yapıyor - Sayfa 9
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Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum'da balayı yapıyor - Sayfa 10

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