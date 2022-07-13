Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum’da balayı yapıyor

Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinin başında gelen Bodrum’a gelen ünlüler arasına bir yenisi daha eklendi. Bodrum’un ismini sık sık duyan dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan, geçtiğimiz günlerde evlendiği Bader Shammas ile balayı için ilçeye geldi.