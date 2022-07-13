Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum’da balayı yapıyor

Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinin başında gelen Bodrum’a gelen ünlüler arasına bir yenisi daha eklendi. Bodrum’un ismini sık sık duyan dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan, geçtiğimiz günlerde evlendiği Bader Shammas ile balayı için ilçeye geldi.
Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan eşi Bader Shammas ile Bodrum’da balayı yapıyor.
Bodrum’a hayran kalan Lohan, sosyal medya hesabından renkli tatil anlarını da sık sık takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinin başında gelen Bodrum’a gelen ünlüler arasına bir yenisi daha eklendi.
Bodrum’un ismini sık sık duyan dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan, geçtiğimiz günlerde evlendiği Bader Shammas ile balayı için ilçeye geldi.
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11 yaşında sinema kariyerine başlayan Amerikalı yıldız Lindsay Lohan, ‘Komik Tuzak’ ve ‘Kötü Kızlar’ adlı filmlerindeki rolleriyle biliniyordu.
Lohan, geçtiğimiz günlerde evlendiği Bader Shammas Bodrum’da balayının tadını çıkarıyor. Instagram’da 11 milyon takipçisi bulunan oyuncu, çektirdiği fotoğrafları da takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.