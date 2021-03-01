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İktidarın Hedefi Erken Seçim

İktidarın Hedefi Erken Seçim
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19 Ekim 2021 - 14:52

Prof. Dr. Korkut Boratav, Merkez Bankası’nda yapılan değişikliklerin tutarlı açıklaması olmadığını ifade ederek “Faizleri indirmeye devam edecekler” dedi.

Boratav, döviz artışından yararlanan küçük bir kesim gözetilmiyorsa, iktidarın hedefinin “erken seçim” olduğunu ifade etti.

Cumhuryet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre faizlerin indirilmeye devam edeceğini ifade eden Borotav şöyle konuştu:”Cumhurbaşkanı’nın Merkez Bankası’nda yaptığı yeni değişikliklerin tek iç tutarlılığı şudur: Faizleri indirmeye devam edecek. Böylece mesela IMF’nin son Türkiye verilerinde öngördüğü yüzde 9’luk büyüme temposu hayata geçer. Böylece Türkiye ekonomisi kriz içinde dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi olma şan ve şerefine ulaşmış olur.”

Boratav erken seçime ilişkin ise şunları kaydetti:

“Türkiye’nin büyüme öngörüsünün yükselmesi konusunda genel bir kanaat birleşmesi var. Kredi derecelendirme kuruluşları, IMF ve Türkiye’deki gözlemciler sanayi istatistiklerine, öncü verilere bakarak büyümeyi öngörüyor. Bunu sağlayan tek mekanizma 2018’den beri sınama, deneme ile belirlenen finansal genişlemedir. Bu, kırılganlıkları daha da yoğunlaştırır. Hedef ise kısa dönemli büyüme temposunu yükseltmek. Bunun yarattığı algı ile erken seçime gitmek.”

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