Heyecan dorukta! Şampiyonlar Ligi Lıverpool Real Madrıd hangi kanalda, şifresiz mi?

Devler Ligi’nde son 16 turunda dünyanın en büyük 2 kulübünden Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı, naklen takip etmek isteyenler maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağına yönelik araştırmalar yapıyor. İngiliz ekibi ile İspanyol ekibinin kozlarını paylaşacağı mücadele tüm dünyadan milyonlarca kişi tarafından seyredilecek. Peki, Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?