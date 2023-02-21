Heyecan dorukta! Şampiyonlar Ligi Lıverpool Real Madrıd hangi kanalda, şifresiz mi?

Devler Ligi’nde büyük bir heyecanla beklenen Liverpool Real Madrid maçı bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Maçı seyretmek isteyen futbolseverler Liverpool Real Madrid hangi kanalda? sorusuna cevap arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kozlarını paylaşacak İngiliz ve İspanyol ekipleri sahada ter dökecek. Karşılaşma öncesi iki takımda da bazı eksiklikler bulunuyor. Peki, Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda oynanacak, şifreli mi şifresiz mi?
Devler Ligi’nde son 16 turunda dünyanın en büyük 2 kulübünden Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı, naklen takip etmek isteyenler maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağına yönelik araştırmalar yapıyor. İngiliz ekibi ile İspanyol ekibinin kozlarını paylaşacağı mücadele tüm dünyadan milyonlarca kişi tarafından seyredilecek. Peki, Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?
LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacak Liverpool Real Madrid maçı 21 Şubat Salı günü oynanacak. Türkiye saati ile saat 23.00’de başlayacak Liverpool Real Madrid maçı EXXEN platformunda canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmanın öncesinde Liverpool’da Konate, Arthur, Diaz, Alcantara ve Ramsay eksikler arasında bulunuyor. Konuk takım Real Madrid’de ise Mendy dışında eksik oyuncu yok. Öte yandan iki takım arasında oynanan son 8 karşılaşmaya göz atıldığında 5 kez Real Madrid’in 2 kez de Liverpool’un kazandığı görülüyor. Liverpool Real Madrid’e karşı 2009 yılından bu yana galip gelemiyor.
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