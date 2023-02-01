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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı Erdoğan

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı Erdoğan
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17 Mart 2023 - 15:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yü resmi törenle karşıladı. İki lider Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği konusunu ele alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Niinistö’nün tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.�

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankarada... Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşını resmi törenle karşıladı

 

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

GÜNDEM FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Niinisto’nun ikili görüşmesi başladı. Görüşmede ana gündem Finlandiya’nın NATO üyeliği olacak. Görüşmesinde Türkiye-Finlandiya ilişkileri de konuşulacak.

İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: hurriyet.com.tr

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