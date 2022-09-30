Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Hande Sarıoğlu’ndan olay yaratan kıyafet! “Kız tüm için gözüküyor”

Hande Sarıoğlu’ndan olay yaratan kıyafet! “Kız tüm için gözüküyor”
4 views
30 Eylül 2022 - 12:49

Son dönemde yaptıklarıyla adından sıkça söz ettiren spor spikeri Hande Sarıoğlu yine gündeme gelmeyi başardı. Sarıoğlu, pembe transparan kazağı nedeniyle takipçilerinden çok sayıda yorum aldı. O yorumlardan en dikkat çekeni ise, “Kız tüm için görünüyor” yorumu oldu.

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 1

Habertürk ekranlarında çalıştığı sırada sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosuyla gündeme gelen ve dans videosunun gündem olmasının ardından kanalla yollarını ayıran ünlü spor spikeri Hande Sarıoğlu, yayınlarına dijital mecra üzerinden devam ediyor.

144

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 2

YAPTIKLARI OLAY OLUYOR

Sarıoğlu’nun hem yeni formattaki performansı hem de zaman zaman verdiği demeçler, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor.

244

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 3

Sıkı bir takipçi kitlesi bulunan Sarıoğlu, bu sefer de transparan kazağı nedeniyle gündeme geldi.

344

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 4

“KIZ TÜM İÇİN GÖRÜNÜYOR”

Sarıoğlu’nu pembe kazağının içerisinde giydiği lacivert sutyeninin görünmesi, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

444

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 5

Sarıoğlu, pembe transparan kazağı nedeniyle takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

544

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 6

O yorumlardan en dikkat çekeni ise, “Kız tüm için görünüyor” yorumu oldu.

644

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 7

İşte Sarıoğlu’nun o pozları:

744

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 8
844

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 9
944

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 10
1044

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 11
1144

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 12
1244

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 13
1344

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 14
1444

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 15
1544

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 16
1644

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 17
1744

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 18
1844

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 19
1944

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 20
2044

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 21
2144

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 22
2244

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 23
2344

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 24
2444

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 25
2544

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 26
2644

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 27
2744

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 28
2844

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 29
2944

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 30
3044

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 31
3144

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 32
3244

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 33
3344

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 34
3444

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 35
3544

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 36
3644

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 37
3744

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 38
3844

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 39
3944

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 40
4044

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 41
4144

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 42
4244

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 43
4344

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan kıyafet! "Kız tüm için gözüküyor" - Sayfa 44

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi…Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi…
Gelin adayı Naz Mila’dan sınırları zorlayan paylaşım! Dantelli iç çamaşırı küçük geldiGelin adayı Naz Mila’dan sınırları zorlayan paylaşım! Dantelli iç çamaşırı küçük geldi
Ünlü astrolog Michaela’dan Murat Boz’a çağrı!!!Ünlü astrolog Michaela’dan Murat Boz’a çağrı!!!
Gericilerin Son Hedefi İrem Derici: Elazığ Konserini Hüda Par İptal EttirdiGericilerin Son Hedefi İrem Derici: Elazığ Konserini Hüda Par İptal Ettirdi
Camdaki Kızın Hayat Hikayesi Cem Uzan ve Eski Eşi Sosyetik Güzel Alara Koçibey’e Ait Olduğu İddia EdiliyorCamdaki Kızın Hayat Hikayesi Cem Uzan ve Eski Eşi Sosyetik Güzel Alara Koçibey’e Ait Olduğu İddia Ediliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eskişehir’de korkunç olay! ‘Kardeşini neden öldürdün?’ sorusuna ‘Sevdiğim için’ yanıtını verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsveç, Türkiye’ye silah ambargosunu kaldırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bursa Kebap Evi Suudi Arabistan’da büyüyecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hulll City’de Şota Arveladze ile yollar ayrıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! “Uyuşturucu madde kullanır” diyerek anlattı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kral Charles’ın paraları tanıtıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken Mahsa Amini paylaşımı: Allah tüm kadınların yanındadır
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel’in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Sarıoğlu’ndan olay yaratan kıyafet! “Kız tüm için gözüküyor”
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanı Biden yine yolunu şaşırdıEylül 30, 2022-9:49 am
Soylu, DNA’ları açıklayamadı: Taksici teşhis etti, ‘birinin’ parmak izi varEylül 30, 2022-9:48 am
Sterlin türbülansı atlattıEylül 30, 2022-9:47 am
Kemal bey çok yalnız…Eylül 30, 2022-9:45 am
Galatasaray’da Mauro Icardi kulübede, Bafetimbi Gomis 11’de!Eylül 29, 2022-11:04 am
MİT’ten Suriye’nin kuzeyinde operasyon: 3 terörist yakalandıEylül 29, 2022-11:03 am
Bakan Kurum açıkladı! 17 ilde sosyal konutların temeli atılıyorEylül 29, 2022-11:02 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !