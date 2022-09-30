Hande Sarıoğlu’ndan olay yaratan kıyafet! “Kız tüm için gözüküyor”

Son dönemde yaptıklarıyla adından sıkça söz ettiren spor spikeri Hande Sarıoğlu yine gündeme gelmeyi başardı. Sarıoğlu, pembe transparan kazağı nedeniyle takipçilerinden çok sayıda yorum aldı. O yorumlardan en dikkat çekeni ise, “Kız tüm için görünüyor” yorumu oldu.

Habertürk ekranlarında çalıştığı sırada sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosuyla gündeme gelen ve dans videosunun gündem olmasının ardından kanalla yollarını ayıran ünlü spor spikeri Hande Sarıoğlu, yayınlarına dijital mecra üzerinden devam ediyor.

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YAPTIKLARI OLAY OLUYOR Sarıoğlu’nun hem yeni formattaki performansı hem de zaman zaman verdiği demeçler, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor.

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Sıkı bir takipçi kitlesi bulunan Sarıoğlu, bu sefer de transparan kazağı nedeniyle gündeme geldi.

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“KIZ TÜM İÇİN GÖRÜNÜYOR” Sarıoğlu’nu pembe kazağının içerisinde giydiği lacivert sutyeninin görünmesi, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Sarıoğlu, pembe transparan kazağı nedeniyle takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

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O yorumlardan en dikkat çekeni ise, “Kız tüm için görünüyor” yorumu oldu.

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İşte Sarıoğlu’nun o pozları:

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