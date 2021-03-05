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Güzide’den ünlü isim hakkında suç duyurusu

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Güzide’den ünlü isim hakkında suç duyurusu
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27 Mart 2021 - 17:46
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2019 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışması ile tanınan Güzide Mertcan, 7 milyon liralık villasıyla çok konuşulmuştu. Güzide Mertcan, hakkında iddialar ortaya atan YouTuber hakkında şikayetçi oldu

2019 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışması ile tanınan Güzide Mertcan, yarışmadan sonra sahip olduğu 7 milyon TL’lik villasıyla uzun süre gündemden düşmemişti. Programda yarıştığı süre zarfında başarısının yanı sıra eviyle gündeme gelen Güzide Mertcan, “Biz bu evde 4–4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz” sözleriyle dikkat çekmişti.

Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre Güzide Mertcan, kendisi ve eşi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla ünlü Youtuber Ata Benli hakkında siber zorbalığa maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

31 yaşındaki Güzide Mertcan, 2019 yılında özel bir televizyon kanalında katıldığı program ile adını duyurdu. Eşi Mustafa Özcan ise Dof Robotik isimli şirktin kurusuydu. Yarışmaya katıldıktan bir süre sonra elenen genç kadın, 7 milyon lira değerindeki evinin haber olmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Hakkındaki haberler arından Youtuber Ata Benli, sahibi olduğu sosyal medya kanalından bir video yayınladı. Videoda Güzide-Mustafa Mertcan çiftinin sahibi olduğu lüks yaşamla ilgili yorumda bulundu.

‘SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALDIM’

Ata Benli tarafından yayınlanan video sonrası, savcılığa suç duyurusunda bulunan Güzide Mertcan, Benli’nin sarf ettiği sözlerle iftiraya maruz kaldığını huzur ve sükununun bozulduğunu ileri sürdü. Dilekçesinde Youtuber Benli’nin kendisi ile ilgili rüşvet vererek programda kaldığı, lüks yaşamı sayesinde tanınırlığının arttığı gibi gerçek dışı sözler sarf ettiğini belirten Mertcan, siber zorbalığa maruz kaldığını, şahsın tanınırlığının yüksek olduğu için hakkında sözlerle onur ve saygınlığının zedelendiğini beyan etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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