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Kadir İnanır’ın zor anları… Yürümekte zorlandı

Kadir İnanır’ın zor anları… Yürümekte zorlandı
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27 Nisan 2022 - 15:21

Geçtiğimiz kasım ayında beyin kanaması geçiren ve gördüğü uzun tedavinin ardından sağlığına kavuşan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır önceki gün Etiler’deydi. Yürümekte zorlanan usta oyuncuya sevgilisi Jülide Kural destek oldu…

Geçirdiği beyin kanaması sonrası zor bir süreçten geçen usta aktör Kadir İnanır, önceki gün sevgilisi Jülide Kural ile Etiler’de bir mekana girerken görüntülendi.

 

Kadir İnanırın zor anları... Yürümekte zorlandı

SEVGİLİ DESTEĞİ 

Aracından inip mekana giriş yaptığı sırada şoförüne sinirlendiği görülen İnanır’ın keyifsiz halleri dikkat çekti. Yürümekte zorlanan usta oyuncuya, Kural koluna girerek destek oldu

 

Kadir İnanırın zor anları... Yürümekte zorlandı

Kadir İnanır mart ayında yüzü olduğu markanın lansmanına katımış ve muhabirlerle sohbet etmişti…

BUGÜNLERE KOLAY GELMEDİM

Yıllar içinde birçok kişiyle mücadele verdiğini anlatan Kadir İnanır, “Bugünlere kolay gelmedim. Bu markayı dik tutmak için yaşamın içinde gösterdiğimiz fedakârlığı burada anlatmaya kalksam zaman yetmez. Markamı nasıl koruduğumu, nasıl var ettiğimi. 70 yıllık mücadelem bu. Benim hâlâ reklam filminde oynadığıma inanmıyorlar. Eski görüntüler zannediyorlar. Halbuki yeni çektik. Bir sahnede görünmenin halkın gözündeki bana dönüşümü beni mutlu ediyor” dedi.

BENİM ADIMI KİMSE KULLANAMAZ

İzni olmadan adının herhangi bir yerde kullanılmasına karşı olduğunu da belirten usta oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: “Benim adımı kimse izin almadan kullanamaz. Kimseyle tartışmaya girmem bu konuda. Adam sahneye çıkıyor, müzik yapmış, arkada benim görüntülerim var. Oğlum o zaman Kızılay’a para ver. Ben de sesimi çıkarmayayım. Sen arkada benim resmimi kullanacaksın, bundan para kazanacaksın. Yok böyle bir şey.”

TELİFİMİ GÖRÜN İSTERİM

1979 yılında Türk-İtalyan ortak yapımı “Hedef” adlı filmde rol alan Kadir İnanır, “Filmi dünyaya satmışlar, oradan bana gelen telif ücretini görün isterim. İstismar edilmeden kullanılması lazım her şeyin” dedi. İnanır Guido Zurli’nin yazıp yönettiği filmde Fransız oyuncu Luc Merenda ile kamera karşısına geçmişti.

 

Kadir İnanırın zor anları... Yürümekte zorlandı

 

HAYATIM ANLATILACAK

Kadir İnanır, basın mensuplarının “Biyografi ve otobiyografi filmleri tekrardan gündeme geldi, sizin de hayatınızın Film olmasını ister misiniz?” sorusuna, “Film değil ama 10 senedir devam eden, benim hayatımı anlatan bir belgesel var. Öyle konuk arkadaşlarımız yok, direkt ben olacağım ve hayatım anlatılacak” yanıtını verdi.

 

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