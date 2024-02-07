Filistinli kaynaklar: Hamas 3 aşamalı esir takası ve ateşkesi kabul etti

Filistinli kaynaklar, Hamas’ın Gazze’de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini duyurdu.
Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takasına dair AA’ya açıklama yaptı.
Buna göre Hamas, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul etti.
Aşamalardan her biri 45 gün sürecek.
Netanyahu’dan yeşil ışık
Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail Başbakanı Netanyahu’nun savaş kabinesini bilgilendirmeden Gazze’de ateşkese yeşil ışık yaktığını duyurdu.