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FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
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03 Haziran 2022 - 9:34

FED faiz kararı için küresel piyasalarda gözler haziran ayında yapılacak toplantıya çevrildi. Altın, dolar, kripto para gibi ekonominin dinamiklerini etkileyecek olan FED, son toplantıda faizi yüzde 50 baz puan artırarak yüzde 1’e yükselterek 2000 yılından bu yana gerçekleşen en büyük faiz artışını yapmıştı. 2018’den bu yana da ikinci kez faizi arttıran FED’in haziran faiz kararı için beklentiler devam ederken Powell, devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 FED toplantısının tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak Küresel piyasalarda gözler 2022 haziran ayı FED toplantısında

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, sorusu haziran ayının gelmesiyle ekonominin ana gündem konularından oldu. Mayıs ayında faizi 50 baz puan artırarak yüzde 1 seviyesine yükseltirken FED, haziranda alacağı yeni faiz kararı ile küresel piyasaları etkileyecek. Toplantı sonrası Powell, alınan faiz kararını kamuoyu ile paylaşacak. Tüm dünyanın merakla beklediği FED faiz kararını 15 Haziran tarihinde açıklayacak.

2/5FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 14 – 15 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Fed 15 Haziran’da Türkiye saati ile 21:00’de faiz kararını açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell’in basın toplantısının ise 21:30’da başlaması bekleniyor.

3/5FED’DEN FAİZ ARTTIRIMI MESAJI

FED’DEN FAİZ ARTTIRIMI MESAJI

Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Powell, konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Fed Başkanı, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.

Bankanın, son olarak 50 baz puanlık faiz artışına gittiğini hatırlatan Powell, devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi. Gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa Komitesi’nde (FOMC) geniş destek bulduğuna dikkat çeken Powell, şunları söyledi:

4/5FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak Küresel piyasalarda gözler 2022 haziran ayı FED toplantısında

“Fed, enflasyon düşene kadar faiz oranlarını daha kısıtlayıcı seviyelere yükseltmekten çekinmeyecek. ’Finansal koşullar uygun, enflasyonun düştüğünü görüyoruz’ diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu hissedene kadar gideceğiz.” Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Çin’deki karantinalar gibi ABD dışındaki gelişmelerin de ekonomide belirsizliğe neden olduğuna işaret eden Powell, bunların büyümeyi aşağı, enflasyonu ise yukarı yönlü baskılayabileceğini söyledi. Fed son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan arttırmıştı.

5/5FEDİN SON ALDIĞI KARAR NE OLMUŞTU

FED’İN SON ALDIĞI KARAR NE OLMUŞTU?

Piyasaların merakla beklediği faiz kararını ABD Merkez Bankası açıkladı. Fed faizi yüzde 50 baz puan artırarak yüzde 1’e yükseltti. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yüksek olduğunu ve ekonomideki temel ivmenin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Powell, faiz artışında 75 baz puanın gündemlerinde olmadığını da ifade etti.

Fed son yaptığı faiz artırımıyla birlikte 2000 yılından bu yana gerçekleşen en büyük faiz artışını yapmış oldu. Fed, 2018’den bu yana da ikinci kez faizi artırdı.

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