FAVÖK nedir, ne demek?

FAVÖK, açılımı itibariyle Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar olarak da nitelendirilebilmektedir. Finansal bilançolarda büyük önem arz eden FAVÖK, işletmelerin karlılığının yanı sıra satın alınma performanslarını da ifade etmektedir. Peki, FAVÖK nasıl hesaplanır? İşte, o detaylar

FAVÖK (Amortisman Öncesi Faaliyet Kârı), oranı günümüzde işletmenin yalnız kârlılık performansı açısından değil, işletme satın almalarında da önemli bir gösterge olarak görülmektedir. İşletmenin kazanç potansiyelini sunması açısından en genel hâliyle işletme değeri hakkında fikir vermekte olup oranın yüksekliği işletmenin piyasa değerini olumlu etkilemektedir. FAVÖK = (Finansman Giderleri) ­­+ (Faaliyet Kara veya Zararı) + (Birikmiş Amortisman) / Ortalama Aktif Toplamı