Ankara metrosu kapalı mı sorusu, Batıkent Sincan arasında hizmet vermekte olan M3 hattının belirli istasyonlarının çalışmaması dolayısıyla merak konusu oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Ankara metrosu neden çalışmıyor ve ne zaman açılacak? İşte, o detaylar

EGO Genel Müdürlüğünce yapılacak Ankara Metrosu Batıkent-Sincan Hattı (M3) İstanbul Yolu İstasyonu ve Botanik İstasyonu arasında bulunan hattın zemin düzeltme çalışması, 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. 10 Eylül 2022 tarihine kadar devam edecek çalışma süresince uygulanması planlanan EGO Otobüs ve Metro servis programı aşağıda (EK-1, EK-2 ve EK-3) yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. EKLER: EK-1: Otobüs Güzergâh Planı EK-2: Eryaman1-2 ve Batıkent İstasyonları arasında uygulanacak otobüs servis planı EK-3: Metro Servis Programı