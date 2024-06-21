Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 can kaybı var, 10’u ağır 44 kişi tedavi altında

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yangınla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”