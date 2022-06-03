E Okul sınav sonucu görüntüleme ekranı veli ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. MEB takvimine göre 17 Haziran 2022 Cuma günü ikinci dönem tamamlanacak ve milyonlarca öğrenci karnelerini alacak. Okulların kapanıp karnelerin alınmasına kısa süre kala, yazılı ve sözlü sınav notları ile öğrencilerin devamsızlık durumları E-Okul Meb.gov.tr üzerinden tek tıkla sorgulanmaya başlandı. Öte yandan notların sisteme işlemesiyle beraber e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nde (VBS) aşırı yoğunluktan dolayı problem yaşanıyor. Peki, e-Okul kapanacak mı, ne zaman kapanacak? İşte, MEB E-Okul VBS sınav sonuç ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
e-Okul not sorgulamaları velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sararken, devamsızlık durumu, sınav sonuçları ve karne notları da e Okul’dan takip edilmeye başlandı. e-karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgileri veli ve öğrencilerin erişimine sunan E Okul meb.gov.tr bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet veriyor. Ancak e Okul’un karnelerin veriliş tarihi olan 17 Haziran’dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E OKUL KAPANACAK MI?
Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS’nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır.
E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir.
Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki “Not Bilgisi” bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.
E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.
E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.
Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.
Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.
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Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.