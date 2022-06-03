E Okul sınav sonucu görüntüleme ekranı veli ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. MEB takvimine göre 17 Haziran 2022 Cuma günü ikinci dönem tamamlanacak ve milyonlarca öğrenci karnelerini alacak. Okulların kapanıp karnelerin alınmasına kısa süre kala, yazılı ve sözlü sınav notları ile öğrencilerin devamsızlık durumları E-Okul Meb.gov.tr üzerinden tek tıkla sorgulanmaya başlandı. Öte yandan notların sisteme işlemesiyle beraber e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nde (VBS) aşırı yoğunluktan dolayı problem yaşanıyor. Peki, e-Okul kapanacak mı, ne zaman kapanacak? İşte, MEB E-Okul VBS sınav sonuç ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.