Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

e-Okul kapanacak mı?

e-Okul kapanacak mı?
2 views
03 Haziran 2022 - 9:38

E Okul sınav sonucu görüntüleme ekranı veli ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. MEB takvimine göre 17 Haziran 2022 Cuma günü ikinci dönem tamamlanacak ve milyonlarca öğrenci karnelerini alacak. Okulların kapanıp karnelerin alınmasına kısa süre kala, yazılı ve sözlü sınav notları ile öğrencilerin devamsızlık durumları E-Okul Meb.gov.tr üzerinden tek tıkla sorgulanmaya başlandı. Öte yandan notların sisteme işlemesiyle beraber e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nde (VBS) aşırı yoğunluktan dolayı problem yaşanıyor. Peki, e-Okul kapanacak mı, ne zaman kapanacak? İşte, MEB E-Okul VBS sınav sonuç ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/5e-Okul kapanacak mı E Okul ne zaman kapanacak MEB E-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) sınav sonuç ekranı 2022

e-Okul not sorgulamaları velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sararken, devamsızlık durumu, sınav sonuçları ve karne notları da e Okul’dan takip edilmeye başlandı. e-karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgileri veli ve öğrencilerin erişimine sunan E Okul meb.gov.tr bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet veriyor. Ancak e Okul’un karnelerin veriliş tarihi olan 17 Haziran’dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

2/5E OKUL KAPANACAK MI

E OKUL KAPANACAK MI?

Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS’nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır.

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir.

Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

3/5E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki “Not Bilgisi” bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.

E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

4/5E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

5/5e-Okul kapanacak mı E Okul ne zaman kapanacak MEB E-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) sınav sonuç ekranı 2022

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?
MSÜ tercih sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?MSÜ tercih sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kira artış oranı hesaplama: Kira artış oranı haziran 2022Kira artış oranı hesaplama: Kira artış oranı haziran 2022
FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD bu sözlerle sarsıldı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD ve AB’den Yunan tezlerine destek bulunca komşu soluğu adalarda aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MSÜ tercih sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
e-Okul kapanacak mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kira artış oranı hesaplama: Kira artış oranı haziran 2022
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray Nef-Anadolu Efes Play-Off yarı final maçı ne zaman?
SON DAKİKA HABERLERİ
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?Haziran 3, 2022-9:42 am
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?Haziran 3, 2022-9:42 am
En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 2 HaziranHaziran 2, 2022-9:59 am
Dışişleri Bakanlığı’ndan Almanya’ya sert tepkiHaziran 2, 2022-9:28 am
Avrupa futbolunda Amerikan devrimiHaziran 2, 2022-9:26 am
Arda Güler dünyada ilk sıraya yerleşti!Haziran 2, 2022-9:24 am
NATO’dan İsveç ve Finlandiya’ya: Türkiye’yle uzlaşınHaziran 2, 2022-9:22 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !