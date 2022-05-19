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Dr. Mehmet Öz zaferini ilan edemeyince Trump küplere bindi!

Dr. Mehmet Öz zaferini ilan edemeyince Trump küplere bindi!
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19 Mayıs 2022 - 11:02

ABD’de Pennsylvania eyaletinin senatörlüğü için yarışan Dr. Mehmet Öz, dün yapılan ön seçimde rahat bir zafer elde edemedi. Son haftalarda Dr. Öz’ü desteklediğini açıkça beyan eden ABD’nin eski başkanı Donald Trump ise adeta küplere binerek “zafer” iddialarında bulundu.

ABD’de Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde dün gerçekleşen ön seçimler ülkede gündem oldu…

Pennsylvania eyaleti adına senatör olmak için geçen yılın sonunda siyasete atılan medyatik doktor Mehmet Öz dün seçim yarışında beklemediği bir sonuç elde etti. Son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın da bizzat desteğini açıkladığı Dr. Öz, dişli rakibi David McCormick ile kafa kafaya sandıktan çıktı.

TRUMP KENDİ SOSYAL MEDYASINDAN VERDİ VERİŞTİRDİ

Dr. Öz’ün rahat bir zafer ilan edememesi ise Trump’ı öfkelendirdi. Twitter ve Facebook tarafından yasaklılar listesine alınan ve bir süre önce kurduğu Truth Social isimli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump bazı iddialarda bulundu.

2020 başkanlık seçimlerinden de hile olduğunu daha önce iddia eden Trump, “İşte yine başlıyoruz. Pennsylvania’da mektupla gelen oyları saymayı başaramadılar. Büyük bir rezalet” derken bir diğer paylaşımda ise Dr. Öz’ün zaferini ilan etmesi çağrısında bulundu.

Bir kaynak veya delil göstermeden paylaşım yapan Trump, “Tesadüfen buldukları oy pusulaları yüzünden hile yapmalar çok daha zorlaştı” dedi.

“DR. ÖZ KAYBEDEBİLİR”

Oyların yüzde 95’i sayılmışken Dr. Öz yüzde 31.2, Dave McCormick ise yüzde 31.1’da kaldı. Fakat eyalet yasalarına göre fark yüzde 0.5’ten daha az olduğu için oylar tekrar sayılacak.

Binlerce posta yoluyla gelen oyun tekrar sayılması beklenirken Lancaster County’deki bir hata dolayısıyla 16 bin ile 22 bin oy pusulasının tekrar işlenmesi gerektiği de belirtildi. Uzmanlar, posta yoluyla gelen oyların da eklenmesiyle birlikte McCormick’in kazanma ihtimalinin olduğunu öne sürdü.

Bütün oy pusulaları sayıldıktan sonra yeniden sayıma gidilecek ve bu süreç 1 Haziran ile 7 Haziran arasında tamamlanacak. Bu sayımdan zaferini ilan eden Pennsylvania eyaleti için Demokrat Parti’den rakibi John Fetterman ile karşı karşıya gelecek. Önceki gün yapılan Demokratların ön seçiminde Fetterman, bütün bölgelerin desteğini alarak zaferini ilan etmişti.

Ön seçimi kazanması durumunda Dr. Öz, 8 Kasım’da Fetterman ile kozlarını sandıkta paylaşacak.

 

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