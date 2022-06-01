Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İYİ Parti’den sığınmacılara ‘dönüş’ haritası! ‘Ülke istilaya uğradı…’

İYİ Parti’den sığınmacılara ‘dönüş’ haritası! ‘Ülke istilaya uğradı…’
2 views
01 Haziran 2022 - 10:28

İYİ Parti, sığınmacılara hazırladığı “güvenli dönüş” için yol haritası çalışmasında “ülkenin göç tanımına sığmayan bir istilaya uğradığı” belirtildi. Çalışmada dönüş için çözüm önerileri yer aldı.

Sığınmacı tartışması ülke gündeminde sıcaklığını korurken İYİ Parti, “güvenli dönüş” için yol haritası belirledi. “İktidarın politikaları sonucunda milyonlarca yasadışı göçmenin sınırları delik deşik ettiği” ifade edilen çalışmada, “ülke göç tanımına sığmayan bir istilaya uğradı” denildi.

‘HENDEK OLAMAZ’

Cumhuriyet’in haberine göre, çalışmada, “Türkiye, hiçbir üçüncü ülkenin refahı uğruna kendi refahından mahrum edilemez, açık ya da gizli anlaşmalar sonucunda kimsenin hendeği olamaz” ifadelerine yer verildi. İYİ Parti’nin sığınmacıların geri dönüşüne ilişkin oluşturduğu yol haritasında şu çözüm önerileri yer aldı:

– Tam sınır güvenliği: “Açık Kapı-Açık Hudut” politikasına son verilecek, olası yeni geçişlerin önüne geçilecek. Sınır güvenliğini tam olarak sağlanacak, hudutlar namus kılınacak. “Geçici sığınmacı statüsü” kaldırılacak. Göç İdaresi Başkanlığı yeniden yapılandırılacak.

– Suriye’yle işbirliği: “Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sığınmacıları”, Suriye Devleti ile işbirliği içinde gecikmeden ülkelerine geri gönderilecek.

– Kota sistemi: Güvenle geri dönüş sürecinde Türkiye’de sığınmacıların yaşadığı il ve ilçelerde kota sistemine geçilecek. Yakalanan kaçaklara “tavizsiz işlem” uygulanacak. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler derhal sınır dışı edilecek. Konut alma yoluyla edinilmiş yurttaşlık işlemleri askıya alınacak, halihazırda edinilmiş statüler gözden geçirilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halterde 1 altın 3 gümüş madalyaHalterde 1 altın 3 gümüş madalya
Sevilay Yılman ile Jahrein birbirine girdi: Sen terbiyesiz bir tetikçisinSevilay Yılman ile Jahrein birbirine girdi: Sen terbiyesiz bir tetikçisin
Doğalgaza büyük zam!Doğalgaza büyük zam!
MİT’ten nefes kesen operasyon: 6 kişilik çete çökertildi! Suikast için gelmişler…MİT’ten nefes kesen operasyon: 6 kişilik çete çökertildi! Suikast için gelmişler…
Bebek sahilindeki olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı!Bebek sahilindeki olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü fenomen Shannon Singh bikini üstünü çıkardı, tangasıyla kaldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merve Oflaz yaz sezonuna hızlı girdi! Bikinili pozlarını art arda paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Taze gelin Hadise Rihanna’ya özendi! O detay gözlerden kaçmadı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Cesur pozuna beğeni yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Akalın akaryakıt zammına isyan etti! ‘Abi yeter, yeter…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Halterde 1 altın 3 gümüş madalya
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevilay Yılman ile Jahrein birbirine girdi: Sen terbiyesiz bir tetikçisin
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Doğalgaza büyük zam!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti’den sığınmacılara ‘dönüş’ haritası! ‘Ülke istilaya uğradı…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MİT’ten nefes kesen operasyon: 6 kişilik çete çökertildi! Suikast için gelmişler…
SON DAKİKA HABERLERİ
Meteoroloji’den aşırı sıcak hava uyarısı!Haziran 1, 2022-9:33 am
e-Okul ne zaman kapanacak?Haziran 1, 2022-9:25 am
Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman?Haziran 1, 2022-9:21 am
En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 1 HaziranHaziran 1, 2022-9:20 am
Ve Jorge Jesus nihayet Fenerbahçe’de!Haziran 1, 2022-9:06 am
100 milyar Euro’luk harcamaya izin: Almanya silahlanıyorMayıs 31, 2022-9:28 am
En son ne zaman ve nerede deprem oldu?Mayıs 31, 2022-9:19 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !