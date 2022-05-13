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Dilara Aksüyek: Aşk parfüm gibi uçup gidiyor

Dilara Aksüyek: Aşk parfüm gibi uçup gidiyor
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13 Mayıs 2022 - 15:34

Dilara Aksüyek, Gardırop dergisine verdiği röportajda aşk hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

Oyuncu, aşka önem vermediğini ve hiç âşık olmadığını söyledi:

“Bu konuda konuştuğum zaman biraz eleştiri alabiliyorum ama dürüst olmaktan vazgeçemiyorum. Aşk çok kıymet verdiğim bir duygu değil açıkçası. Çoğu insanın aksine yaşamaktan keyif aldığım bir duygu da değil. Ben gelip geçici duygulara çok önem veren bir insan olamıyorum. Çok güzel bir parfüm gibi en kalıcısı da olsa, koklamaktan kendini alamasan da uçup gidiyor gibi geliyor bana. Çok güvenilir bir tarafı yok benim için. Belki o yüzden âşık olamıyorumdur. Hakan Günday’ın bir kitabında şöyle bir söz geçiyor; ‘Belki de varlıklarından şüphe ettiğim bütün duygular içimde, ama onları uyandıracak olanlar ortada yok’. Belki inanmadığım bir duygu olsa da; aşk diye bir şey vardır bilmiyorum. Ben hiç âşık olmadım. Yanılsamalarım çok oldu ama. O yüzden aşkı bir yanılsama durumu olarak tarif ediyorum. Heyecan verici bir yanılsama.”

 

Dilara Aksüyek: Aşk parfüm gibi uçup gidiyor

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