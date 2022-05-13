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Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyon! Aralarında polislerin de olduğu 5 kişi tutuklandı

Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyon! Aralarında polislerin de olduğu 5 kişi tutuklandı
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13 Mayıs 2022 - 10:55

Muğla’da 2’si polis 5 şüpheli, polis yeleği giyip İstanbul’da Çin uyruklu turistlerin kaldığı villaya sahte operasyon düzenledi. 65 bin dolar kripto paranın bulunduğu soğuk cüzdan ile 45 bin liranın gasbedildiği olayda, polis memuru Emin Yıldırgan’ın da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul’da yaşayan Erkan Selimoğlu, iddiaya göre Muğla’nın Menteşe ilçesinde görevli Polis memuru arkadaşı ‘Pinti’ lakaplı Emin Yıldırgan’ı arayıp tanıdığı zengin Çinli bir aile olduğunu anlattı. Selimoğlu’nun ‘Çinlilerin evini basarak kısa zamanda zengin olabiliriz’ teklifini kabul eden Yıldırgan, meslektaşı Beytullah Özgaznep, esnaf Ali Yılmaz ve Oktay Çam ile de fikir alışverişinde bulundu.

VİLLAYA SAHTE BASKIN

Teknik takibe yakalanmamak için kullandıkları telefonları Muğla’da bırakıp otomobille İstanbul’a giden 4 kişi, Küçükçekmece’de buluştukları Erkan Selimoğlu ile plan yaptı. Polis memurları Emin Yıldırgan ve Beytullah Özgaznep, yanlarında getirdikleri polis yeleklerini kendileriyle birlikte diğer 3 kişiye de giydirdi. Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyon düzenleyen 5 kişi, 65 bin dolar kripto paranın bulunduğu soğuk cüzdan ve şifresiyle 45 bin lirayı alıp villadan ayrıldı.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

İhbar üzerine adrese giden ve Çinli turistlerin ifadesine başvurup güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kurulan özel ekip, şüphelileri Muğla’nın Menteşe ilçesindeki evlerinde gözaltına aldı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul’a götürülen ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Yıldırgan, Beytullah Özgaznep, Ali Yılmaz, Oktay Çam ve Erkan Selimoğlu tutuklandı.

Kripto para cüzdanıyla 45 bin TL’nin şüphelilerin evlerinde bulunamadığı öğrenildi.

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