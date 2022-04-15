Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Denizin keskin gözleri mayınları buldu

Denizin keskin gözleri mayınları buldu
3 views
15 Nisan 2022 - 10:17

ANKA-B tipi İHA’lar, üzerlerindeki SARPER ve MİLSAR radar sistemleri ile açık denizlerde sürüklenen serseri mayınları tespit etme denemesini başarıyla tamamladı. Yapımında geri sayımına başlanan ilk milli sonar Nusrat-1915 Mayın Avlama Sonarı da 250 metreden mayını tanıyacak.

UKRAYNA’nın Rusya savaş gemilerine karşı Odessa Limanı açıklarına döşediği mayınların çıpalarından kurtularak Türkiye’nin Batı Karadeniz sahilerine gelmeye başlamasıyla birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ‘serseri mayınları’ tespit etmede ANKA-B tipi insansız hava araçlarını daha etkin şekilde devreye sokmak için önemli bir aşamayı geride bıraktı.

 

Denizin keskin gözleri mayınları buldu

 

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaz Körfezi’nde gerçekleştirilen ‘serseri Mayın tespit’ denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA’lar üzerinde ASELSAN’ın SARPER ve METEKSAN’ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi’nde gerçekleştirdiği ‘serseri mayın tespit’ denemelerini başarıyla tamamladı” denildi. Türkiye’nin ilk milli mayın avlama sonarı için de geri sayım başladı. Nusrat-1915 Mayın Avlama Sonarı tehlikeli bir obje varsa yaklaşık 1 kilometreden sınıflandırma yeteneğine sahip.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji’den sağanak uyarısıMeteoroloji’den sağanak uyarısı
Trafik sigortasına rekor zam!Trafik sigortasına rekor zam!
Denizlerde av yasağı başladıDenizlerde av yasağı başladı
‘Ekonomide büyümeyi sanayi sırtlıyor’‘Ekonomide büyümeyi sanayi sırtlıyor’
Umre fiyatları belli oldu mu? Diyanet hac umre ücretini açıkladı mı?Umre fiyatları belli oldu mu? Diyanet hac umre ücretini açıkladı mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den sağanak uyarısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Trafik sigortasına rekor zam!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Denizlerde av yasağı başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Denizin keskin gözleri mayınları buldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Ekonomide büyümeyi sanayi sırtlıyor’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Umre fiyatları belli oldu mu? Diyanet hac umre ücretini açıkladı mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deprem mi oldu? 15 Nisan Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, KISA, ANLAMLI 2022
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
Kritik NATO zirvesi başladıMart 24, 2022-4:20 pm
Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti… ‘Kız isteme olayı çok saçma’Mart 23, 2022-2:42 pm
İlyas Salman hakim karşısında: 2 yıl hapis istemiMart 22, 2022-3:56 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !