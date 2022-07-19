Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Cüneyt Özdemir’den Fatih Altaylı’ya ‘Hıncal Uluç’ telefonu!

Cüneyt Özdemir’den Fatih Altaylı’ya ‘Hıncal Uluç’ telefonu!
4 views
19 Temmuz 2022 - 14:22
Gazeteci Fatih Altaylı, Hıncal Uluç ile ilgili sözleri nedeniyle tepki gösterdiği meslektaşı Cüneyt Özdemir’in kendisini aradığını söyledi. Altaylı, “Cüneyt Özdemir haklısın dedi.” ifadesini kullandı.

Gazeteci yazar Fatih Altaylı, Sabah yazarı Hıncal Uluç ile ilgili sözleri nedeniyle tepki gösterdiği meslektaşı Cüneyt Özdemir’in kendisini aradığını ve aşırıya kaçtığı kabul ettiğini söyledi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dünkü yazısının bir bölümünde, meslektaşı Cüneyt Özdemir’in Twitter hesabından hastane yatağında olan Hıncal Uluç’un ismini vermeden, “Asıl konuşmamız gereken bu kadar vasat, kibirli, faşist, beleşçi, bencil ve herkesin ortak nefretini kazanmış bir adama yıllarca yazı yazdırılması, abilenilmesi, yaltaklanılması olmalı. Köşe yazarlığında ‘ne olunmaması gerektiğinin’ simgesiydi. Tam da hak ettiği gibi uğurlanıyor.” şeklindeki ifadelerine tepki göstermişti.

Fatih Altaylı dünkü yazısında, “Sıradan insanların öfkesini, eleştirisini anlarım da, bizim meslek erbabının yanıt verebilecek pozisyonda iken Hıncal Abi deyip, ölüm döşeğinde iken gömenini hiç ama hiç anlamam.” diyerek şunları kaydetmişti:

“Hele sen Sevgili Cüneyt. Sen hatırlar mısın bilmem ama ben dün gibi hatırlıyorum. Zannederim 1991 yılıydı. Sen 32. Gün’de yeni başlamış genç bir muhabirdin. Sabah Gazetesi’ne, Hıncal Uluç ile röportaja gelmiştin. Seni ilk görüşümdü. Bir meslek büyüğünle röportaj yapıyor olmanın heyecanı içindeydin. Elbette Hıncal Uluç da o günkü Hıncal Uluç değil. Sen de o günkü Cüneyt Özdemir değilsin. Ama söyle bana sevgili dostum. Yazdığın o satırlar, gerçekten içine sindi mi!”

Fatih Altaylı ise bugünkü yazısında dün kendisini Cüneyt Özdemir’in aradığını söyledi. Altaylı, “Hıncal Uluç’la ilgili dünkü yazımdan sonra Cüneyt Özdemir aradı. “Teşekkür etmek için aradım, haklısın” dedi.” ifadelerini yazarak şunları kaydetti:

“Yazımda “Sevgili Cüneyt, Hıncal Uluç hakkında yazdığın çok ağır cümleler içine siniyor mu?” diye sormuştum.

Hiç uzatmadan söyledi.

“Haklısın sinmiyor.”

“Öfke ile yazdım ve yolladım. Okuyunca aslında ben de aşırıya kaçtığımı gördüm ama yollamıştım bir kere. Ve silersem bu kez de başka spekülasyonlar olacağını düşündüm ve silmedim. Uyarın ve bunu yazış biçimine teşekkür ederim” dedi.

Hıncal Uluç ile uzunca bir süredir küs olduklarını, kendisine daha önce de ağır sözler sarf ettiğini ama bu kez Uluç’un durumunu gözetmeden yazarak aşırıya kaçtığını kabul etti.
Cüneyt’in sözlerine hem şaşırdım hem mutlu oldum.

Çünkü Yeni Türkiye’de alışık olduğumuz Cüneyt Özdemir’in hayli kalabalık olan takipçi kitlesine güvenerek bana “Sana ne ulan. Ne yazacağımı sana mı soracağım. Sen kendi yazdıklarına bak” diye saldırması, takipçilerini de bana sövmeye yönlendirmesi idi.

Böylelikle pek az olan gazeteci arkadaşlarımdan birini de kaybetmiş olacaktım.

Medeni bir şekilde “Haklısın” demek bugünün modasına uygun değildi.

Cüneyt modaya uymadı. “Haklısın, yapmamalıydım” dedi.

Dostane bir uyarıya kulak verdi.

“Hata yaptım” demek Cüneyt Özdemir’i hiç de küçültmedi.

Tam aksine büyüttü.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı füze savunma sistemiYunanistan’dan Türkiye’ye karşı füze savunma sistemi
Rusya’ya SİHA satılacak mı?Rusya’ya SİHA satılacak mı?
Kavurucu sıcak geliyor! Türkiye’de 5 gün sürebilir: Cuma günü ‘dışarı çıkmayın’ uyarısıKavurucu sıcak geliyor! Türkiye’de 5 gün sürebilir: Cuma günü ‘dışarı çıkmayın’ uyarısı
Son dakika… Bakan Bilgin EYT çalışmasının yol haritasını açıkladıSon dakika… Bakan Bilgin EYT çalışmasının yol haritasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca’dan koronavirüs uyarısı: Vaka artışı 40 katına çıktıSağlık Bakanı Koca’dan koronavirüs uyarısı: Vaka artışı 40 katına çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahçeşehir’de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilmişti! ‘Komşular rahatsız oldu, bırakmak istedik
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Manisa ve Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hawaii’de kıyıya vuran dev dalga adeta düğünü yuttu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mostafa Mohamed Galatasaray kampından gözyaşlarıyla ayrıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Plaj romantikleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngiltere tarihinin sıcaklık rekorunu kırdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avrupa’nın korktuğu başına geldi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı füze savunma sistemi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya’ya SİHA satılacak mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cüneyt Özdemir’den Fatih Altaylı’ya ‘Hıncal Uluç’ telefonu!
SON DAKİKA HABERLERİ
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
2022 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı ile YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulamaTemmuz 18, 2022-10:08 am
Dünya Sağlık Örgütü Gana’da Marburg salgını ilan ettiTemmuz 18, 2022-9:53 am
Türkiye 0-3 Sırbistan (Milletler Ligi üçüncülük maçı)Temmuz 17, 2022-5:46 pm
Son dakika… Manisa’nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremTemmuz 17, 2022-5:44 pm
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehitTemmuz 17, 2022-5:41 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !