RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Tele1’e Sert Tepki: “Bu Bir Algı Operasyonu”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Tele1 televizyon kanalının yayınlarına ilişkin sert bir tepki gösterdi. Şahin, RTÜK’ün yasal çerçevede görevini yerine getirdiğini belirterek, bazı medya organlarının ve kişilerinin, RTÜK’ü hedef alarak “algı operasyonu” yapmaya çalıştığını ifade etti.

“Yasalardan Aldığımız Yetkiyle Görevimizi Yapıyoruz”

RTÜK Başkanı, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, bazı yayın organlarının yayıncılık kurallarına aykırı yayınlarını eleştirerek, Tele1 kanalına 5 gün süreyle geçici yayın durdurma cezası verildiğini duyurdu. Şahin, “Meşruiyetini ve gücünü yasalarından alan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yönelik yine bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız. Birileri ekranlarda ve klavye başında, bizi itham ettikleri en iyi işi yaparak, gerçekleri görmezden geliyor ve yargısız infaz yapmaya çalışıyor” dedi.

Tele1’e Yönelik İhlaller ve Cezalar

Şahin, Tele1 televizyon kanalına yönelik cezayı, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesine dayandırarak verdiğini belirtti. Bu madde, yayıncıların ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmesini yasaklıyor. Şahin, “Tele1’e ısrarlı uyarılarımıza rağmen bu kanun ihlali yapılmış ve 5 gün geçici yayın durdurma cezası uygulanmıştır” diye ekledi.

“RTÜK’ü Hedef Alanlara Sormak Lazım”

RTÜK Başkanı, sosyal medyada ve ekranlarda RTÜK’ü hedef alan kişilere yönelik de sert eleştirilerde bulundu. Şahin, “Sizler için ilgili cezaya konu olan; ’15 Temmuz bir İslamcı darbe girişimiydi’, ‘Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır’, ‘Bu darbeyi bir fırsata çevirip krizi, bu darbe girişimini, olağanüstü hâl ilan edip Cumhuriyet’i imha etti’ gibi ifadeler basın ve düşünce hürriyeti midir?” diyerek, söz konusu yayınların toplumda kin ve nefret duygusu oluşturduğunu belirtti.

Darbe İle İlgili İfadeler Üzerine Eleştiri

Şahin, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yapılan açıklamalara da tepki gösterdi. “Devlete ve millete karşı yapılan hain darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgili bile, ‘Ben 15 Temmuz’da kutlanacak bir an görmüyorum.’ cümlesini kuranlara tek bir eleştiri getiremeyenlerin bugün yasaları uygulayan ve milletin hukukunu koruyan RTÜK’ü hedef almalarını gayet iyi anlıyoruz” diyerek, RTÜK’ün yasal sorumluluğunu yerine getirmesinin eleştirilmesinin, darbe girişimini meşrulaştıran bir yaklaşımı savunduğuna dikkat çekti.

RTÜK Görevine Devam Edecek

Son olarak, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yasalardan aldığı güçle RTÜK’ün görevini yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Anayasa, kanun ve ilgili yönetmeliklerden aldığı güçle görevini yapmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulan açıklama, medyada geniş yankı uyandırdı ve RTÜK’ün yayın denetimleri konusunda kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açtı.