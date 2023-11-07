Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

TRT1 iki iddialı dizisinin fişini çekti! Peş peşe final yapacaklar

TRT1 iki iddialı dizisinin fişini çekti! Peş peşe final yapacaklar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
07 Kasım 2023 - 10:07
Yaz başında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayatımın Neşesi’nden sonra Benim Güzel Ailem dizisinin de fişi çekildi. Hayatımın Neşesi bugün yayınlanacak olan son bölümle final yaparken Benim Güzel Ailem de 22. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SGK ve Bağ-Kur’lular dikkat: Maaş ödeme tarihi yenilendi! Artık bu günlerde para alacaklar…SGK ve Bağ-Kur’lular dikkat: Maaş ödeme tarihi yenilendi! Artık bu günlerde para alacaklar…
‘Kim Milyoner Olmak İster’de iki joker kullandı, sosyal medyanın diline düştü! ‘Biri şaka desin…’‘Kim Milyoner Olmak İster’de iki joker kullandı, sosyal medyanın diline düştü! ‘Biri şaka desin…’
Ünlü yorumcu canlı yayında bizzat isim verdi: TFF görevden alacakÜnlü yorumcu canlı yayında bizzat isim verdi: TFF görevden alacak
İsrail’e Gazze’ye saldırıların ekonomik faturası ağır oldu: Aklını başına al Netanyahuİsrail’e Gazze’ye saldırıların ekonomik faturası ağır oldu: Aklını başına al Netanyahu
Özge Özpirinçci arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’u yemek yaparken paylaştı! Sosyal medyada gündem olduÖzge Özpirinçci arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’u yemek yaparken paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
GÜLBEN ERGEN BU SEFER PINAR ELİÇE’NİN KIYAFETİ İLE PİŞTİ OLDU…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜRKİYE KARA PARA AKLAMA CENNETİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD Başkanı Joe Biden’ı zora sokacak anket! Donald Trump 5 eyalete damga vurdu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SGK ve Bağ-Kur’lular dikkat: Maaş ödeme tarihi yenilendi! Artık bu günlerde para alacaklar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Kim Milyoner Olmak İster’de iki joker kullandı, sosyal medyanın diline düştü! ‘Biri şaka desin…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü yorumcu canlı yayında bizzat isim verdi: TFF görevden alacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TRT1 iki iddialı dizisinin fişini çekti! Peş peşe final yapacaklar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsrail’e Gazze’ye saldırıların ekonomik faturası ağır oldu: Aklını başına al Netanyahu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özge Özpirinçci arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’u yemek yaparken paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metin Akpınar’ın kızından fotoğraf hamlesi! ‘Babamı baştan çizmeliyim demek ki’
SON DAKİKA HABERLERİ
Meteoroloji 7 Kasım tahminlerini paylaştı! İşte il il hava durumu…Kasım 7, 2023-9:14 am
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda check-in arızası: İşlemler yapılamıyorKasım 7, 2023-9:13 am
İstanbul’da büyük elektrik kesintisi!Kasım 7, 2023-9:11 am
Silah kaçakçılarına operasyon: 715 gözaltı! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu…Kasım 7, 2023-9:09 am
Mauro Icardi’yle ilgili Hatayspor kararı verildi!Kasım 6, 2023-12:00 pm
Arda’nın süre almadığı maçta Real Madrid liderliği kaptırdı!Kasım 6, 2023-11:59 am
Ekim ayında ihracatta çifte rekor!Kasım 6, 2023-11:57 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !