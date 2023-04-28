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SİSİ, GÜNDEMDEKİ ADAM MUHAMMED YAKUT İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

SİSİ, GÜNDEMDEKİ ADAM MUHAMMED YAKUT İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Nisan 2023 - 12:52
Seçime 16 gün kala siyaset sahnesinde sözler çatallaşıyor? Siyasiler, ittifaklar, rakipleriyle ilgili her detayı deşifre ederken, “bel altı” tabir edilen yöntemler de gündeme geliyor. Sedat Peker’le başlayan, Cumhur İttifakının önemli isimlerine uzanan, bazı bürokratları töhmet altına bırakan açıklamalar silsilesinde bu kez Muhammet Yakut’un sözleri de taraf bulmaya çalıştı. İçinde gazetecilerin, köşe yazarlarının bulunduğu tartışmacılar 9. Videosunu yayınlayan Muhammet Yakut’un, henüz delille sabitlenmemiş iddialarını masaya yatırıyorlar.
Aktivist gazeteci Seyhan Soylu’nun da dâhil olduğu bu siyasi polemiklerde iddiacı Muhammet Yakut’u bu açıklamaya zorlayan sebepleri ya da kişileri tespit etme konusunda büyük bir yarış başladı. Önce Seyhan Soylu’nun işaret ettiği ardından gazeteci Serdar Akinan’ın desteklediği tespit, İstanbul savcılığı tarafından incelemeye değer bulunduğu için gazeteci Can Tanrıyar iki gün önce gözaltına alındı. İddia makamının ilk duruşmaya sunduğu iddialar ise bir medya figürü için ağırdı… Can Tanrıyar Muhammet Yakut’a bilgi belge sızdırmak göndermek bu yayınlara azmettirmekle iddiasıyla suçlanıyordu…  Seyhan Soylu paylaştığı videolarda Muhammet Yakut’a Can Tanrıyar’ın dolduruşuna geldiğini söylemesi de medyada haber olmuştu.  Aktivist gazeteci Seyhan Soylu Muhammet Yakut’un arkasında sadece can Tanrıyar’ın dışında başka kişilerin olduğu iddiasını sürdürürken bu kez siyaset ayağına değinerek bazılarını zımmen bazılarını da direkt adını söyleyerek siyasi yarışın başka bir yüzünü ortaya koydu… Seyhan Soylu’nun muhalefetten biri HDP li diğer ikisi CHP li olan  üç milletvekiliyle ilgili açıklaması siyasette yeni bir tartışmayı ateşleyecek… Sezgin Tanrıkulu ve Gürsel Tekin’in adının geçtiği bu görüşme iddiası siyasi tartışma programlarında büyük yankı yapacak…İşte Seyhan Soylu’nun olay olan o paylaşımı açıklamaları…OPERASYON HABERLERİN ARDINDAKİ SİYASET AYAĞINDA KİMLER VAR?CAN TANRIYAR MUHAMMED YAKUT İLİŞKİSİNİ ORTAYA KOYDUK PEKİ, İKİLİNİN ARDINDAKİ SİYASETÇİLER KİM?Şimdi hadi canım yok ya ! Pes doğrusu Can Tanrıyar nasıl bir adammış dediğinizi duyar gibiyim 5 gün önce size Muhammet Yakut ’u Can dolduruyor “Yaktın Adamı Can ” diyerek Muhammet’e belge, döküman adı altında iftiralar silsilesinin servisini Can yapıyor, bunlar tehlikeli oyunlar, devlet makamlarını küçük düşürücü sözler sarf edilirse bu durum hükümetin değil, önce milletin sonra devletin sorumluluğun da bunu yapmanız doğru değil büyük suç işliyorsunuz ” dedim.Can’ın perde arkası olduğu, Muhammet Yakut ile organik bağı olduğu hem devletin kolluk görevlilerinin hemde soruşturmayı üstlenen savcılarımız tarafından tapılan tahkikatlar sonucu ortaya çıktı.5 gün önce yanlış yoldasın Can bak gözaltına alınırsın devlet hesap sorar dedim.Dediğim 4 gün sonra çıktı.Can Tanrıyar gözaltına alındı.Göz altı süresi uzatılmazsa Yarın adliyeye saat 13:30 sıralarında getirilir.Can Tutuklanır mı?Ben Savcı da değilim, Hakim de.Her milliyetçi ,vatansever ulusalcı biri olarak bu durumdan rahatsız oldum.Gerekli şikayet ve ihbarlarda bulundum.Bu ülke hepimizin.
Laz, Abaz ,Kürt Türk gibi bende Arnavut olarak Türkiye’nin önemli devlet kurumlarını ve o makamlarda vatandaşın hizmetkarlığına soyunmuş bürokratlar, siyasetçiler, iş dünyasındaki muteber iş adamlarının Tanrıyar ‘ın kişisel ticari davasına alet olacak makamlar değildi bu makamlar.Resmen Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek, iftira ve karalama kampanyalarından ibaret haberlerden ibaretti.Her T.C vatandaşı, sorumlu bir gazeteci olarak bu durumdan rahatsız oldumVe Can’ıda Muhammet’ide uyardımMuhammet beni görüntülü aradı konuştuk.( Yayınlamayacağımın sözünü verdim. Yayınlamıyorum. )Görüşmemizde de aynı bu bağlamda sözleri kendisine ilettimCanın dolmuşuna biniyor Devleti hedef alma kardeşim “dedimPeki bu olayın siyasi kanadı varmıydı?Vardı
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