BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DEPREM RİSK ANALİZİNE BAŞLADI

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul’da beklenen olası depreme karşı ilçe genelindeki tüm
yapıların deprem risk analizine başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da
çalışmaları yakından takip ederek ‘’Beşiktaş’ımızı olası afetlere karşı
güçlendireceğiz.’’ dedi.
Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Beşiktaş İmar A.Ş. ekipleri Beşiktaş’taki yapı stokunun
deprem risk analizine başladı. Ekipler, Ortaköy ve Mecidiye Mahallesinde bulunan
yapılarda risk tespiti yaparak vatandaşları yaptıkları işlemler hakkında bilgilendirdi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da çalışmaları yakından takip ederek olası
deprem riskine karşı dikkat çekti ve şunları söyledi:
‘’Bugün sizlerle Beşiktaş’ımızın geleceği için önemli bir adımı paylaşmak istiyorum.
Beşiktaş İmar A.Ş. ile birlikte, kentimizdeki tüm yapıların deprem risk analizine
başladık. İnşaat mühendisi, mimar ve teknik yardımcıdan oluşan 20 ekibimiz, 16 bin
yapı stokunun tamamında çalışmalara başladı. Bu kapsamlı çalışma ile
Beşiktaş’ımızı olası afetlere karşı güçlendireceğiz.
“TÜM BEŞİKTAŞ HALKININ ÇALIŞMALARA DESTEK OLMASINI İSTİYORUM”
“Deprem gibi doğal afetlerin ülkemizde sıkça yaşandığı bir gerçek. 4 ay önce
yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bu
konunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu nedenle, Beşiktaş olarak
bizler de bu gerçeği göz önünde bulundurarak, kentimizdeki yapılarımızın güvenliğini
sağlamak için çalışıyoruz. Bu çalışmalar, Beşiktaş’ımızın geleceği için son derece
önemli.
Çalışmalarımızın amacı, kentimizdeki yapıların depreme karşı dayanıklılık seviyesini
tespit etmek ve gerekli güçlendirme çalışmalarını yaparak, Beşiktaş’ımızı olası
afetlere karşı korumak. Kentimiz için yaptığımız bu yatırımla sadece bugünü değil,
geleceği de düşünerek, ilçemizi daha güvenli bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu
nedenle, tüm Beşiktaşlıların bu çalışmalara destek olmasını ve bu konuda duyarlı
olmasını istiyorum.
Halkımızın güvenliği ve refahı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sizlerin
desteği ve katkılarıyla daha da güçlenerek, Beşiktaş’ımızı daha yaşanabilir bir kent
haline getirmeye devam edeceğiz.”