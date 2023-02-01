BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DEPREM RİSK ANALİZİNE BAŞLADI

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul’da beklenen olası depreme karşı ilçe genelindeki tüm

yapıların deprem risk analizine başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da

çalışmaları yakından takip ederek ‘’Beşiktaş’ımızı olası afetlere karşı

güçlendireceğiz.’’ dedi.

Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Beşiktaş İmar A.Ş. ekipleri Beşiktaş’taki yapı stokunun

deprem risk analizine başladı. Ekipler, Ortaköy ve Mecidiye Mahallesinde bulunan

yapılarda risk tespiti yaparak vatandaşları yaptıkları işlemler hakkında bilgilendirdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da çalışmaları yakından takip ederek olası

deprem riskine karşı dikkat çekti ve şunları söyledi:

‘’Bugün sizlerle Beşiktaş’ımızın geleceği için önemli bir adımı paylaşmak istiyorum.

Beşiktaş İmar A.Ş. ile birlikte, kentimizdeki tüm yapıların deprem risk analizine

başladık. İnşaat mühendisi, mimar ve teknik yardımcıdan oluşan 20 ekibimiz, 16 bin

yapı stokunun tamamında çalışmalara başladı. Bu kapsamlı çalışma ile

Beşiktaş’ımızı olası afetlere karşı güçlendireceğiz.

“TÜM BEŞİKTAŞ HALKININ ÇALIŞMALARA DESTEK OLMASINI İSTİYORUM”

“Deprem gibi doğal afetlerin ülkemizde sıkça yaşandığı bir gerçek. 4 ay önce

yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bu

konunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu nedenle, Beşiktaş olarak

bizler de bu gerçeği göz önünde bulundurarak, kentimizdeki yapılarımızın güvenliğini

sağlamak için çalışıyoruz. Bu çalışmalar, Beşiktaş’ımızın geleceği için son derece

önemli.

Çalışmalarımızın amacı, kentimizdeki yapıların depreme karşı dayanıklılık seviyesini

tespit etmek ve gerekli güçlendirme çalışmalarını yaparak, Beşiktaş’ımızı olası

afetlere karşı korumak. Kentimiz için yaptığımız bu yatırımla sadece bugünü değil,

geleceği de düşünerek, ilçemizi daha güvenli bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu

nedenle, tüm Beşiktaşlıların bu çalışmalara destek olmasını ve bu konuda duyarlı

olmasını istiyorum.

Halkımızın güvenliği ve refahı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sizlerin

desteği ve katkılarıyla daha da güçlenerek, Beşiktaş’ımızı daha yaşanabilir bir kent

haline getirmeye devam edeceğiz.”