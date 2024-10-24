Dikkat çeken MHP kulisi! Bahçeli’nin Öcalan sürprizi 6 mesaj içeriyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, PKK lideri Abdullah Öcalan’a dönük çıkışı siyaset kulislerinin bir numaralı gündemi oldu. Ankara’da Bahçeli’nin, parti grubunda söylediği “Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” sözleri tartışılıyor.
Yeni Şafak’tan Nur Banu Aras’ın MHP kulislerinden edindiği bilgiye göre; parti içinde Bahçeli’nin bu çıkışı tarihi bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor.
“Açılım değil”
MHP kulislerinde, Bahçeli’nin yaptığı çağrının bir “açılım” olmadığı özellikle vurgulanıyor. “Bölgede yaşanan sorunlar dikkate alındığında dünya düzenin yeniden kurulmaya çalışıldığı bu ortamda bölgesinde lider olan Türkiye’nin küresel düzende de söz sahibi olmak istediği, bu nedenle de terörü ülke gündeminden tamamen çıkarmak için bu açıklamayı yaptığı” belirtiliyor.
“İnisiyatif bizde” mesajı
Bahçeli’nin bu sözlerle ABD başta olmak üzere Batı’ya “Mesele bizim meselemiz” mesajı verdiği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra terör örgütüne de “ABD’nin İsrail’in adamı olmayın, gelin bizimle konuşun. Bölgede denklemi biz kurarız, inisiyatif bizde” mesajı verdiği kaydediliyor.
PYD/YPG’ye karşı ön alma
İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikasına karşın Bahçeli’nin bu adımı attığı da konuşulanlar arasında. İsrail’in Şam’ı hedef alması durumunda bölgede PYD ve YPG üzerinden bir yapı kurulması tehlikesine karşın Bahçeli’nin ön aldığı belirtiliyor. Bölgede terör örgütleri vasıtasıyla kurulacak büyük oyunu bozma olarak değerlendiriliyor.
“Mücadeleyi meşrulaştıracak”
Bahçeli’nin bu çağrıyı terörle mücadelede Türkiye’nin elini rahatlatmak için yaptığı da belirtiliyor. Bahçeli’nin “Biz elimizden geleni yaptık, ama terör örgütü bildiğini okuyor” mesajı verdiği, bu nedenle de terörle mücadelenin daha meşru hale geleceği ifade ediliyor.
“DEM Parti’ye sınama”
Bahçeli’nin Öcalan üzerinden siyaset yapan DEM Parti’yi sınamak istediği de bir diğer yorum. Öcalan’ın DEM üzerindeki etkisini tartmak istediği yorumları da yapılıyor.
“Türkiye yüzyılı” vurgusu
Terörle mücadelenin ülkeye olan yükünü hatırlatan Bahçeli’nin, “Terörle mücadeleyi tamamen bitirmiş olalım, biz işimize gücümüze bakalım. Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanalım” mesajı verdiği belirtiliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim’den önce, 22 Ekim’den sonra diye yapılacaktır” mesajını paylaşmıştı.